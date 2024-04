Sceny przed metą. Zarzucają im oszustwo. ''Najbardziej żenujący tytuł''

Do zaskakujących scen doszło w trakcie półmaratonu. Na ostatniej prostej o złoty medal walczyło czterech zawodników. Jak się okazuje, doszło do oszustwa, bowiem reprezentant Kenii Willy Mnangat zdradził po biegu, że pozwolił chińskiemu sportowcowi He Jie wygrać bieg w Pekinie. Zachowanie mężczyzn nie pozostało bez echa. Jak donoszą media, zostało wszczęte śledztwo.