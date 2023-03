Rząd Wielkiej Brytanii wzywa sponsorów do nacisku na MKOl w sprawie Rosjan

Brytyjski rząd napisał list do sponsorów ruchu olimpijskiego, wzywając ich do wywarcia presji na Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w sprawie jego propozycji dopuszczenia Rosjan i Białorusinów pod neutralną flagą do udziału w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu, poinformowały w sobotę brytyjskie media.