Ruszył Rajd Dakar. Hołowczyc szybszy od obrońcy tytułu i Carlosa Sainza

Po Rajdzie Maroka, takim generalnym sprawdzianie przed Dakarem, mamy świadomość, że nasz samochód nie jest najszybszy. Ścigała się tam cała czołówka i była możliwość porównania tempa, bo wszyscy jechaliśmy na 100 procent. No i podejmując całkowite ryzyko mogliśmy się tylko do nich zbliżyć, nie było szansy, żeby wygrać odcinek specjalny. Ale nie płaczę, wiem, że mam dobry samochód, chociaż jest jeszcze sporo do zrobienia

~ Krzysztof Hołowczyc przed Rajdem Dakar (cyt. za echodnia.eu)