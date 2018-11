Kamil Stoch, Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic i Adam Kszczot są wśród 20 kandydatów nominowanych do tytułu najlepszego sportowca Polski 2018 w 84. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu.

Listę nominowanych, na której są dwie sztafety lekkoatletyczne i jedna osada wioślarska, przedstawiono w czwartek w studiu Polsatu. Święty-Ersetic została wymieniona na niej dwukrotnie - razem z koleżankami ze sztafety 4x400 m oraz indywidualnie na 400 m. 11 sierpnia w Berlinie zdobyła w tych konkurencjach w odstępie półtorej godziny dwa złote medale mistrzostw Europy.

Wielka Gala Mistrzów Sportu odbędzie się 5 stycznia w jednym z warszawskich hoteli.

Wśród nominowanych największą grupę stanowią lekkoatleci, mistrzowie Europy z Berlina, a także złoci medaliści halowych mistrzostw świata z Birmingham. Jest też dwóch mistrzów świata w siatkówce - Michał Kubiak i Bartosz Kurek. Ubiegłorocznym laureatem plebiscytu był Kamil Stoch, który w tym roku zdobył w Pjongczangu trzeci w swojej kolekcji złoty medal olimpijski.

- Jeszcze do mnie nie dociera, że znalazłem się w tak zaszczytnym gronie - powiedział przedstawiciel mieszanych sztuk walki (MMA) Jan Błachowicz.

Agnieszka Kobus-Zawojska wywalczyła w tym roku z koleżankami z wioślarskiej czwórki podwójnej złote medale mistrzostw świata i Europy.

- W łódce musi być chemia. Lubimy się. Może nie jesteśmy przyjaciółkami, ale tworzymy zgraną ekipę i się rozumiemy. Stąd dwa złote medale - powiedziała.

- W naszym przypadku jest przyjaźń. To, jak dogadujemy się poza bieżnią, wpływa na wyniki w sztafecie - oceniła Święty-Ersetic.

- Ten rok był dla mnie wyjątkowy, a mistrzostwa Europy w Berlinie przejdą do historii. Do tej pory, gdy wracam myślami do tego dnia, czuję dreszcze i napływają łzy do oczu. Są wciąż we mnie te emocje i cieszę się, że po tylu latach treningów wskoczyłam na najwyższy stopień podium i mam nadzieję, że szybko z niego nie zejdę - dodała.

W Berlinie Adam Kszczot został po raz trzeci z rzędu mistrzem Europy na 800 m.

- Było tylu Polaków na ceremonii dekoracji, chyba kilka tysięcy. I nigdy wcześniej tak nie płakałem podczas "Mazurka Dąbrowskiego".

Głosować można do 4 stycznia wysyłając kupony z "Przeglądu Sportowego" i wybranych wydań dziennika "Fakt", poprzez internet na stronach "PS" i Polsatu (ale nie częściej niż raz na 24 godziny) oraz przez SMS. Głosowanie za pośrednictwem SMS będzie możliwe również 5 stycznia w trakcie trwania gali, gdy wyłoniona zostanie już finałowa dziesiątka.

Nominowani w 84. Plebiscycie na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2018 roku:

Dorota Banaszczyk (karate)



Andrzej Bargiel (narciarstwo ekstremalne)



Tomasz Bartnik (strzelectwo)

Iga Baumgart, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkiewicz (lekkoatletyka, sztafeta 4x400 m)



Jan Błachowicz (MMA)



Paulina Guba (lekkoatletyka, pchnięcie kulą)



Michał Haratyk (lekkoatletyka, pchnięcie kulą)



Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sprigwald, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo, czwórka podwójna)



Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina, Rafał Omelko, Karol Zalewski (lekkoatletyka, sztafeta 4x400 m)



Adam Kszczot (lekkoatletyka, 800 m)



Michał Kubiak (siatkówka)



Bartosz Kurek (siatkówka)



Michał Kwiatkowski (kolarstwo)



Robert Lewandowski (piłka nożna)



Wojciech Nowicki (lekkoatletyka, rzut młotem)



Szymon Sajnok (kolarstwo torowe)



Kamil Stoch (skoki narciarskie)



Justyna Święty-Ersetic (lekkoatletyka, 400 m)



Anita Włodarczyk (lekkoatletyka, rzut młotem)



Bartosz Zmarzlik (żużel)