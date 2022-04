Rusza sezon na Wyzwanie Mistrza!

Wśród Mistrzów, którzy podejmować będą wyzwania z "zupełnie innej bajki" znajdą się m.in. mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska - Justyna Święty-Ersetic, pierwszy polski mistrz UFC - Jan Błachowicz, dwukrotny mistrz świata w siatkówce - Piotr Nowakowski, rekordzistka świata we wspinaczce na czas - Aleksandra Mirosław czy arcymistrz w szachach - Jan Krzysztof-Duda.

Zobacz także: Anita Włodarczyk jako... gimnastyczka

Rzucającymi wyzwania będą m.in. mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska - Iga Baumgart-Witan, czterokrotny mistrz świata w pływaniu - Radosław Kawęcki czy najlepsza polska piłkarka - Ewa Pajor.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. WYZWANIE MISTRZA. Zapowiedź nr 4 INTERIA.TV

Każdy z mistrzów na wykonanie #WyzwaniaMistrza ma minutę. Zajawkę, z czym będzie musiał się zmierzyć, pozna podczas krótkiej rozmowy na "luzie" z autorką i prowadzącą cykl - dziennikarką Polsatu Sport Aleksandrą Szutenberg.

Czy mistrzowie podejmą się wyzwań? A jeśli tak, to czy wystarczy im czasu, odwagi, umiejętności i... dystansu do siebie, by je wykonać?

Wyzwanie Mistrza. Na pierwszy ogień Jan Błachowicz

Odpowiedź co wtorek o godzinie 17.00 w portalu Interia.pl, a następnie do obejrzenia na sport.interia.pl

Gościem pierwszego odcinka będzie Jan Błachowicz. Z jakim wyzwaniem będzie musiał się zmierzyć? Odpowiedź we wtorek - 5 kwietnia. Mała podpowiedź... To będzie rywal znacznie niższej kategorii wagowej, ale w tym wyzwaniu to nie siła mięśni będzie decydująca...