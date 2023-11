Zwycięzca otrzyma statuetkę z brązu imienia sir Ludwiga Guttmanna, inicjatora ruchu paralimpijskiego oraz nagrodę pieniężną. Wyróżnienia przyznawane będą także w kategoriach: trener/trenerka, wydarzenie, organizacja i drużyna roku. Głosowanie trwa do 27 listopada, a wyłonienie zwycięzcy nastąpi 4 grudnia podczas uroczystej gali, gdy Polski Komitet Paralimpijski będzie świętować jubileusz 25-lecia.

Głosowanie tylko przez 10 dni

Kapituła Plebiscytu wybrała 24 sportowców, 8 trenerów/trenerek, 5 organizacji sportowych, 5 wydarzeń sportowych oraz 3 drużyny, na które internauci przez 10 dni mogą oddać swój głos na specjalnie przygotowanej platformie: https://paralympic.org.pl/guttmanny2023/. Głosujący wskazuje jedną osobę/organizację/wydarzenie/drużynę, która jego zdaniem zasługuje na miano: Sportowca 2023 roku, Trenera/Trenerki, Organizacji Sportowej, Wydarzenia Sportowego i Drużyny 2023 roku. Inicjatywę wspierają ambasadorzy polskich paralimpijek i paralimpijczyków.

- Od lat obserwuję zmagania sportowców, którzy mimo przeciwności losu, ograniczeń i trudności, są dla nas wszystkich wzorem do naśladowania, źródłem motywacji i po prostu bohaterami dnia codziennego. W Fundacji UNAWEZA już od trzech lat razem z Corinne Klajda i programem stypendialnym #CorinneRunsForGood wspieramy Paralimpijki. Ich sukcesy to prawdziwy powód do dumy - mówi Martyna Wojciechowska, Ambasadorka Polskich Paralimpijek.

Do głosowania zachęca też Robert Korzeniowski.

- To ważne, by przy okazji jubileuszowej edycji plebiscytu zwrócić uwagę na sportowców, którzy inspirują, zadziwiają i za każdym razem na nowo pokazują swoją ogromną determinację. To najpiękniejszy przejaw hasła: Niemożliwe nie istnieje - podkreśla Robert Korzeniowski, ambasador Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Guttmanny z piękną historią

Nazwa statuetki pochodzi od nazwiska niemieckiego neurologa Ludwiga Guttmanna, którego uważa się za inicjatora ruchu paralimpijskiego. Statuetki, które potocznie nazwano "Guttmannami" zaprojektowane zostały przez Andrzeja Renesa - polskiego rzeźbiarza, autora m.in. warszawskiego pomnika Stefana Starzyńskiego przy placu Bankowym i Pomnika Studenta znajdującego się na terenie głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Dla zwycięzcy w kategorii Sportowiec 2023 roku przewidziana jest także nagroda pieniężna.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 4 grudnia 2023 r., podczas uroczystej Gali Finałowej 5. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku Guttmanny 2023, która odbędzie się w Warszawie.

Wielka mobilizacja

Plebiscyt Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku Guttmanny 2023 ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy na

temat dyscyplin paralimpijskich, sportu paralimpijskiego i sukcesów polskich paralimpijczyków na zawodach międzynarodowych. Tegoroczna edycja wydarzenia jest szczególna.

- Pierwszy okrągły jubileusz Plebiscytu na Sportowca Roku zbiegł się z 25-leciem działalności Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, co czyni tę edycję naprawdę wyjątkową. Myślę, że to świetna okazja, by w tym roku jeszcze głośniej wybrzmiało kluczowe zadanie naszego Komitetu, którym jest propagowanie wartości sportu paralimpijskiego, takich jak odwaga, determinacja, inspiracja i równość - mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Poprzez prezentowanie sylwetek sportowców z niepełnosprawnościami organizatorzy chcą przełamywać stereotypy oraz kształtować wśród społeczeństwa godne naśladowania postawy. Plebiscyt ma także zachęcać innych do podejmowania różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami.

Kolejni laureaci dołączają

W ubiegłorocznej edycji Plebiscytu główną nagrodę otrzymał reprezentant Polski w parastrzelnictwie, Szymon Sowiński z ZSR Start Zielona Góra. Trenerem 2022 roku został Andrzej Ochal, trener reprezentacji Polski w paratenisie stołowym. Za wydarzenie 2022 r. uznano 50. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Szczecinie, a organizacją 2022 r. okrzyknięto Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start".

W 2022 r. przyznano także nagrody specjalne. Guttmann Honorowy powędrował do Zenona Jaszczura, Członka Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. W kategorii Mecenas Sportu Paralimpijskiego statuetkę otrzymał Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Z kolei Przyjacielem Sportu Paralimpijskiego okrzyknięto znanego dziennikarza sportowego i attaché prasowego polskiej reprezentacji paralimpijskiej Michała Pola.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat honorowy objął Minister Sportu i Turystyki. Patronami medialnym inicjatywy są Polsat Sport, Interia Sport i Polskie Radio.

Kontakt dla mediów:

Anna Szumańska, anna.szumanska@onemulti.pl, tel.: +48 604 089 93

TOP 5 goli Eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 (16.11.2023) WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Korzeniowski / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

Martyna Wojciechowska / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe