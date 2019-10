Rugby. Historyczny mecz Budowlanych na Arenie Lublin

Rugbiści Budowlanych Lublin niedzielny mecz ekstraligi z Ogniwem Sopot rozegrają na głównej płycie miejscowej Areny. To będzie ich pierwszy, historyczny występ na tym obiekcie, który gościł m.in. piłkarskie mistrzostwa Europy do lat 21 czy mundial dwudziestolatków.

Lubelski piętnastotysięcznik trzykrotnie gościł reprezentację Polski w rugby - w meczach z Holandią i dwa razy z Ukrainą. W spotkaniach tych występował m.in. Stanisław Powała-Niedźwiecki, wychowanek Budowlanych Lublin broniący obecnie barw sopockiego Ogniwa.

- Miałem przyjemność grać tu trzy razy z reprezentacją. To świetny obiekt, można powiedzieć, że stworzony dla rugby, bo kibice są blisko boiska i słyszy się ich, co wpływa na atmosferę. To znakomita promocja rugby i krok do rozwoju naszej dyscypliny. Cieszę się, że będę mógł tu zagrać jeszcze raz - powiedział zawodnik mistrza kraju.

Zespół Budowlanych zwykle podejmuje rywali na kameralnym, osiedlowym boisku w dzielnicy LSM. Niedzielne spotkanie także będzie więc dla rugbistów tego klubu szczególnym wydarzeniem.

- Wszyscy chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, bo to dla nas wielka chwila. Jak powiedział jeden z kolegów w szatni, gra na tym stadionie jest spełnieniem marzeń każdego lubelskiego małolata - zaznaczył Oskar Rudziński, 20-letni zawodnik Budowlanych.

Mecz ekstraligi Budowlani - Ogniwo rozegrany zostanie na Arenie Lublin w niedzielę o godz. 15.