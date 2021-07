Członek zarządu Ogniwa Sopot, Adam Pogorzelski mówi o logistycznej stronie finału. 4 lipca o godz. 15 klub z Sopotu w meczu o mistrzostwo Polski podejmie Master Pharm Rugby Łódź.

- Bardzo się cieszymy, że regulacje pozwalają nam na przyjęcie 75 proc stadionu plus osoby, które są zaszczepione. To razem będzie stanowić liczbę 2200 kibiców. Mam nadzieję, że stadion będzie pękał w szwach, to będzie wielkie święto rugby, będzie świetna zabawa, wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych pod hasłem "Ogniwo Family", stadion zostanie otwarty w niedzielę o godz. 14, godzinę przed meczem, zamkniemy go zapewne w poniedziałek, dzień po meczu (śmiech).

Adam Pogorzelski to były świetny rugbista. Zdobywał m.in. tytuł mistrza Polski z Ogniwem w 2003 r.

- Wtedy obowiązywał system play-off. W półfinale wygraliśmy po dogrywce z Lechią przy ul. Grunwaldzkiej, w finale pokonaliśmy Budowalnych w Łodzi przy ul. Górniczej. Miałem wtedy 23 lata, obok siebie miałem gwiazdy polskiego rugby: Grzesiek Kacała, Sylwek Hodura, Przemek Tubielewicz. Rugby było zupełnie inne niż dziś, dziś jest szybsze, mądrzejsze, fajniejsze do oglądania. Dziś, nasz trener Karol Czyż przygotowuje drużynę bardziej profesjonalnie, trenuje inaczej niż my trenowaliśmy, jak go znam ma parę niespodzianek w zanadrzu. Byłem na treningu, stres jest, ale tu nie się co stresować, po to się trenuje, by zagrać o tytuł mistrza Polski. Jestem przekonany że to my będziemy się cieszyć w niedzielę - zakończył Adam Pogorzelski.

Bilety na niedzielny finał można kupować na stronie eventim.pl. Bilety są dostępne w cenie 25 zł. (normalny) i 15 (ulgowy). Dzieci do lat 6 wejdą bezpłatnie. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami udostępniona zostanie 75 proc. miejsc na widowni (2200 miejsc, do limitu nie są zaliczane osoby zaszczepione). Internetową sprzedaż prowadzi portal eventim.pl.

Sprzedaż stacjonarna dostępna jest w: APiT Holidays, ul. Grunwaldzka w Gdańsku, Księgarnia PWN ul. Korzenna 33/35 w Gdańsku, Księgarnia PWN, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku, Media Markt Gdańsk I przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku, Media Markt Gdańsk II w Matarni, Media Markt Gdańsk IV w Galerii Bałtyckiej, Media Markt Gdynia, ul. Kcyńska, Media Markt Gdynia II ul. Kazimierza Górskiego oraz w Ergo Arenie, Plac Dwóch Miast 1, wejście C1, recepcja w godz. 10-17.



W niedzielę, 4.07.2021 bilety będzie można kupić w budynku klubowym MKS Ogniwo Sopot, w godz. 10.30-13. Transmisja meczu w TVP Sport od 14.45.

MS