To miała być formalność. Przed finałowym, siódmym turniejem mistrzostw Polski w 7 rugby kobiet, trener Biało-Zielonych Ladies Gdańsk, Janusz Urbanowicz mówił na łamach trójmiasto.pl: - Musielibyśmy przegrać wszystkie mecze, abyśmy nie zdobyli złota.

Urbanowicz, który jest zarazem reprezentacji Polski (srebrnych medalistek rozegranych niedawno mistrzostw Europy) obawiał się również o frekwencję podczas turnieju rozegranego w sobotnie popołudnie w Gdańsku. Wiadomo, Trójmiasto o tej porze roku przyciąga wieloma atrakcjami, głównie plażą. W obu przypadkach obawy trenera Janusza Urbanowicza okazały się płonne. Publika dopisała, a jego Biało-Zielone podopieczne zagrały koncertowo, wygrały wysoko wszystkie mecze do zera i przypieczętowały 11 kolejny (!) tytuł mistrzyń Polski. Wśród śledzących zmagania rugbistek był prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która akurat tego dnia obchodziła urodziny, co zgromadzona publiczność uczciła gromkim "100 lat", był Adam Korol szef sportu w gdańskim Urzędzie Miasta, była doskonała judoczka, olimpijka z Aten, Adriana Dadci-Smoliniec, były piłkarz Lechii, obecnie Jaguara Gdańsk, Luiz Carlos Santos Deleu, zdobywcy Pucharu Polski z 1983 r. z Lechią Gdańsk, Lech Kulwicki i Roman Józefowicz. Poza tym liczne osoby z trójmiejskiego środowiska rugby z bohaterem finału mistrzostw Polski sprzed tygodnia Wojciechem Piotrowiczem z Ogniwa Sopot. Jak żartowała w rozmowie z Interią, prezeska Biało-Zielonych Ladies, Marlena Mroczyńska, sukces Ogniwa i Piotrowicza to również jej zasługa: - Wojtek kupował u mnie w sklepie korki, więc poniekąd przyczyniłam się do jego celnych kopów (śmiech). Są osoby, które łączą obowiązki zawodowe z rugby. Ja pracuję w "Decathlonie", gdzie przez jakiś czas byłam "NSL" - "National Sport Leader" - byłam odpowiedzialna za rugby na rynek polski. W pracy łączę przyjemne z pożytecznym. Szanuję mojego pracodawcę za to, że rozumie i zawsze mnie wspiera doceniając moją pasję do rugby.

To jak bardzo wspiera się środowisko rugby były widoczne nie tylko podczas tradycyjnej "Trzeciej połowy meczu", a nawet w czasie turnieju, gdy jedna z osób związanych z RC Arka Gdynia przysłała gdańskim dziewczynom okazały tort z okazji zdobycia kolejnego tytułu mistrzostw Polski. W piłce nożnej, sytuacja raczej nie do pomyślenia.

Oto komplet rezultatów sobotniego turnieju w ramach mistrzostw Polski w rugby 7.

Grupa A

Venol Atomówki Łódź - RC Legia Warszawa 5:52

KS Rugby Gietrzwałd - Venol Atomówki Łódź 17:22

RC Legia Warszawa - KS Rugby Gietrzwałd 47:0

Grupa B

AZS AWF Warszawa - Diablice Ruda Śląska 33:5

Diablice Ruda Śląska - Biało-Zielone Ladies Gdańsk 0:80

AZS AWF Warszawa - Biało-Zielone Ladies Gdańsk 0:64

Półfinały

AZS AWF Warszawa - RC Legia Warszawa 0:55

Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Venol Atomówki Łódź 68:0

Mecz o 5 miejsce

KS Rugby Gietrzwałd - Diablice Ruda Śląska 17:28

Mecz o 3 miejsce

AZS AWF Warszawa - Venol Atomówki Łódź `14:24

Mecz o 1 miejsce

Biało-Zielone Ladies Gdańsk - RC Legia Warszawa 41:0

Końcowa klasyfikacja mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet w sezonie 2020/21 przedstawia się następująco.

1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk

2. RC Legia Warszawa

3. Black Roses Posnania Poznań

4. Juvenia Kraków

5. AZS AWF Warszawa

6. Diablice Ruda Śląska

7. Venol Atomówki Łódź

8. RC Legia II Warszawa

9. KS Rugby Gietrzwałd

Skład Biało-Zielonych Ladies Gdańsk: Hanna Maliszewska, Natalia Pamięta, Karolina Jaszczyszyn, Sylwia Witkowska, Patrycja Zawadzka, Marta Morus, Julia Druzgała, Małgorzata Kołdej, Karolina Stokowska. Trener Janusz Urbanowicz.

Rugby to sport zespołowy, ale nie zabrakło wyróżnień indywidualnych na zakończenie mistrzostw Polski w rugby 7 w sezonie 2020/21.

MVP sezonu i ostatniego turnieju mistrzowskiego: Karolina Jaszczyszyn (Biało-Zielone Ladies)

MVP młodego pokolenia kategoria junior: Julia Druzgała (Biało-Zielone Ladies)

MVP młodzieżowiec: Natalia Pamięta (Biało-Zielone Ladies)

Zawodniczka, która zrobiła największy postęp: Tamara Czumer (RC Legia Warszawa).

MS