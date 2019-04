Klub New South Wales Waratahs rozwiąże kontrakt z Israelem Folau, a australijska federacja rugby zapowiedziała usunięcie go z reprezentacji kraju. To konsekwencja opublikowania w sieci przez 30-letniego zawodnika homofobicznego mema.

Zdjęcie Israel Folau /AFP

Mem zamieszczony w mediach społecznościowych przez Folau głosił, że homoseksualne osoby pójdą do piekła, jeśli nie okażą skruchy.

Reklama

"Wielokrotnie wcześniej wyjaśnialiśmy oficjalnie Israelowi przepis, zgodnie z którym wszelkie wpisy publikowane w mediach społecznościowych, które w jakikolwiek sposób są lekceważące dla innych osób ze względu na ich orientację seksualną będą skutkowały działaniami dyscyplinarnymi. Wobec braku istotnych okoliczności łagodzących mamy zamiar wypowiedzieć umowę" - zaznaczyła Raelene Castle, dyrektor wykonawcza zarówno Waratahs, jak i australijskiej federacji.

Folau, który w przeszłości grał w futbol australijski, jest wyznawcą chrześcijańskiego fundamentalizmu. Podobne wpisy co teraz publikował już w przeszłości, ale mimo to w lutym australijska federacja przedłużyła z nim umowę do 2022 roku.

an/ giel/