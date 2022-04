Rosyjski minister sportu odniósł się do słów polskiego odpowiednika

Wczoraj w Luksemburgu odbyło się posiedzenie ministrów sportu krajów Unii Europejskiej.

Kamil Bortniczuk ostro o Rosji. Jest odpowiedź Olega Matytsina

Wziął w nim udział minister sportu Kamil Bortniczuk, który wcześniej w rozmowie z dziennikarzami bardzo jasno wypowiedział się o miejscu Rosji w sportowych strukturach. Tej Rosji, która od 41. dni prowadzi wojnę w Ukrainie, a ostatnie zdjęcia z Buczy pokazują, że wojska rosyjskie dopuszczają się okrutnego ludobójstwa ludności cywilnej.

- Jesteśmy za tym, aby docelowo Rosjan wykluczyć, do czasu zakończenia procesu pokojowego, a więc i zadośćuczynienia Ukrainie, ze wszystkich federacji sportowych, na czele z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim - ogłosił minister Bortniczuk.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgierska drużyna zbiera fundusze dla ukraińskich piłkarzy Deutsche Welle

Słowa szefa naszego sportu szybko doczekały się riposty ze strony jego rosyjskiego odpowiednika, którymi już "grają" media w tym kraju. Między innymi match.tv.

- Nie chcę nawet tracić czasu i energii na komentowanie działań lub słów mojego kolegi. Osobiście go nie znam. To było nieprofesjonalne, niestosowne przemówienie osoby, która z mojego punktu widzenia nie ocenia odpowiednio tego, co dzieje się na świecie - powiedział Matytsin w rozmowie z dziennikarzami.