Rosyjska propaganda już gra zdumiewającymi słowami polskiego trenera!

Już niespełna 500 dni pozostało do największego święta sportu na świecie, igrzysk w Paryżu, które wyjątkowo tym razem nie są imprezą sportową czterolecia. To pokłosie pandemii koronawirusa i decyzji, która poprzednią olimpiadę - w Tokio, przesunęła na 2021 rok. Ale to tylko dygresja... Znacznie mniej czasu, dokładnie 98 dni, dzieli nas od mających spore ambicje, by odciąć się od dwóch pierwszych edycji - "azerbejdżańskiej" i "białoruskiej" - Igrzysk Europejskich, których w czerwcu i lipcu gospodarzem będzie Kraków i Małopolska, ale areny zmagań wyjdą poza województwo.