- Wydaje się, że korupcja i doping to dwie największe plagi sportu. Korupcja zapewne jest trochę mniejszą. Jednego i drugiego pewnie nigdy do końca nie wyeliminujemy. Będąc prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, walczyłem z tym na co dzień; to trudna walka, trudny bój - mówił swego czasu Szymon Kołecki w rozmowie z "PR24".