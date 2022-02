Rosjanie zdeklasowali rywali. Norwegowie bez formy i bez szans

Na starcie biegu sztafetowego mężczyzn 4x10 km w biegach narciarskich stanęło 15 reprezentacji. Wśród nich zabrakło Polaków, którzy skupiają się na występie w sprincie drużynowym.

Pekin 2022. Popis Rosjan w sztafecie 4x10 km

W dzisiejszych zawodach za faworytów uznawano Rosjanie i Norwegowie. Na pierwszej zmianie od samego startu ruszył Czerwotkin. Warunki pogodowe nie ułatwiały rywalizacji, mocno padający śnieg zasypywały tory, ale gigantyczny wysiłek Rosjanina przyniósł efekt. Norweg Iversen nie był w stanie dotrzymać mu kroku. Do strefy zmian wbiegł z dużą przewagą - Niemca, który był drugi, wyprzedzał o 23.5 sekundy.

Rosjanie nie zwalniali tempa. Gdy na trasę ruszył Bolszunow, przewaga jeszcze wzrosła. Mistrz olimpijski narzucił mordercze tempo i w efekcie swoją zmianę ukończył niemal z minutową przewagą. Jako drugi zameldował się reprezentant Norwegii - Pål Goldberg.



Na drugiej połowie dystansu Norwegów do rywalizacji o złoto chciał przywrócić Holund. Rzucił się w pościg za Spicowem. Do rywala nadrobił około 15 sekund, ale to było za mało. Ostatnią zmianę rozpoczął Ustiugow z 45 sekundami nad duetem norwesko-szwedzkim.



Ostatnia pętla nie przyniosła zmiany na czele biegu. Ustiugow ze spokojem dobiegł do mety. Duża przewaga sprawiła, że nie musiał oglądać się na rywali. Bitwę o srebro Francuz z Norwegiem. Ostatecznie Klaebo okazał się lepszy od Manificata.





Pekin 2022. Biegi narciarskie. Sztafeta mężczyzn 4x10 km. Wyniki

1. Rosyjski Komitet Olimpijski 1:54:50.7

2. Norwegia + 1:07.2

3. Francja +1:16.4