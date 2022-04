Rosjanie nie mają wstydu, znów kombinują. Minister oficjalnie ogłasza

Oprac.: Katarzyna Pociecha Sport

Rosjanie muszą liczyć się z konsekwencjami zbrojnej napaści na Ukrainę. Od tygodni nakładane są na nich sankcje także natury sportowej. Ewidentnie jest im to nie w smak. Do tego stopnia, że próbują kombinować i choć częściowo obejść obostrzenia. Rosyjski minister sportu ogłosił właśnie, że razem z kilkoma krajami chcą zorganizować własne zawody. To nie wszystko. Tamtejszy związek łyżwiarski, jakby ślepy na to, co dzieje się wokół, bez cienia wstydu złożył wnioski o organizację ważnych międzynarodowych konkursów.

Zdjęcie Oleg Matytsin i Władimir Putin / POOl/Reuters / East News