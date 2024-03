Rosja chce swoich igrzysk. Witold Bańka nie wytrzymał

Po rozpoczęciu przez wojska Władimira Putina wojny na terytorium Ukrainy, w wielu dyscyplinach podjęto decyzję o wykluczeniu z rywalizacji międzynarodowej sportowców pochodzących z Rosji i Białorusi . Pod znakiem zapytania stanął udział tych zawodników na igrzyskach olimpijskich, które w lipcu 2024 roku rozpoczną się we Francji. Kilka miesięcy temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski ku zaskoczeniu wielu nacji wciągnął rękę w kierunku wspomnianych państw.

"Rada Wykonawcza (EB) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zdecydowała, że indywidualni neutralni sportowcy (AIN), którzy zakwalifikowali się w ramach istniejących systemów kwalifikacji federacji międzynarodowych (IF), zostaną uznani za kwalifikujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Indywidualni neutralni sportowcy to sportowcy z rosyjskim lub białoruskim paszportem " - zakomunikowano.