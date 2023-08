Robert Karaś inspiracją dla wielu osób? Rywal staje w jego obronie

Jeśli już ktoś Karasia broni, to są to w większości albo anonimowi internauci, albo celebryci - sam triathlonista jest związany ze znaną aktorką Agnieszką Włodarczyk. Do tego grona dołączył teraz Jurand Czabański, który również z sukcesami bierze udział w zawodach na ultra dystansach. Podczas majowych mistrzostw świata na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana właśnie Czabański zajął drugie miejsce, choć do Karasia stracił około półtorej doby. Gdy drugi z Polaków finiszował, na mecie czekał na niego triumfator.