Rewolucja w reprezentacji ampfutbolowej? "Trener został zwolniony"

"Z tego co słyszę, z funkcji trenera reprezentacji Polski w amp futbolu został zwolniony Marek Dragosz! Sztab szkoleniowy ma zostać całkowicie wymieniony. Totalna rewolucja!" - napisał w niedzielne popołudnie na swoim koncie na Twitterze Piotr Kucza, fotograf sportowy specjalizujący się w piłce nożnej.

Marek Dragosz zwolniony? "Zbudował reprezentację od zera"

Na przełomie września i października rozgrywane były mistrzostwa świata w Turcji. Po tytuł sięgnęli gospodarze, druga była Angola, a trzecie Maroko. Na szóstej lokacie turniej zakończyli Brazylijczycy. To właśnie z "Canarinhos" odpadli nasi reprezentanci, przegrywając 1:2 w spotkaniu 1/8 finału. W meczu o 13. miejsce podopieczni Dragosza pokonali Irańczyków.

- Jesteśmy rozczarowani. Mieliśmy marzenia, mieliśmy oczekiwania, ale uprawiamy sport i tutaj niepowodzenia się przydarzają. Szkoda, że jeden mecz zaważył na tym, że później graliśmy o lokaty, które nikogo nie satysfakcjonują. Tego już nie cofniemy, trzeba teraz wyczyścić głowy, odpocząć i ciężko pracować dalej, bo ten zespół cały czas ma przed sobą świetną przyszłość i wierzę, że udowodnimy to już na kolejnym turnieju - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez serwis sport.tvp.pl.

Jeśli jednak potwierdzą się doniesienia, może nie mieć już okazji do rewanżu za mundial. "Mam nadzieję tylko, że to zwolnienie w dobrym stylu, z klasą. Marek Dragosz to legenda amp futbolu w Polsce. Rewelacyjny człowiek, świetny trener, który zbudował reprezentację Polski od zera" - skomentował Samuel Szczygielski z "Meczyków".

