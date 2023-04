"W trakcie kontroli antydopingowej przeprowadzonej u Piotra Schaba w trakcie mistrzostw Polski w Boulderingu w Lublinie 21 maja 2022 r. wykazano, że w jego organizmie znajdowała się substancja zabroniona w postaci LGD-4033 (ligandrol) z Listy Substancji i Metod Zabronionych WADA z 2022 roku. Analiza próbki B to potwierdziła" - poinformował PZA.

Schab specjalizuje się w boulderingu, jednej z konkurencji Igrzysk Olimpijskich. W maju ubiegłego roku wziął udział w mistrzostwach Polski i zdobył srebrny medal. Startował też w imprezach międzynarodowych. I tak na przykład zajął w czerwcu 2022 roku 20 miejsce w konkurencji prowadzenie w Pucharze Europy we Włoszech. W tym samym roku w Pucharze Europy w boulderingu w Pradze był 35. Cztery lata temu podczas mistrzostw Europy w Zakopanem był nawet na szóstej pozycji (bouldering).

Zawodnik zapewniał o swojej niewinności i twierdził, że tej sprawy nie odpuści. "Nigdy nie chciałem być najlepszym wspinaczem, ale zgodnym ze sobą i jak najbardziej kompletnym. W tej wizji nie ma miejsca na doping, nigdy celowo i świadomie nie suplementowałem niedozwolonych substancji" - napisał na instagranie. "Znalazłem się w zupełnie absurdalnej i abstrakcyjnej dla mnie sytuacji. Robię wszystko, by ją wyjaśnić".

Tymczasem POLADA doprowadziła sprawę do końca i wydała surowy wyrok - czteroletniej dyskwalifikacji. Decyzja zapadła w styczniu, ale dopiero teraz poinformował o niej Polski Związek Alpinizmu.

"W wyniku przeprowadzonego postępowania Panel Dyscyplinarny I instancji Polskiej Agencji Antydopingowej postanowieniem z dn. 24 stycznia 2023 r. uznał Piotra Schaba za winnego naruszenia przepisów antydopingowych i nałożył na niego karę 4 lat dyskwalifikacji. Jednocześnie unieważniono wyniki indywidualne uzyskane przez zawodnika we wspomnianych zawodach wraz z przepadkiem medali i nagród." - to cytat ze strony PZA. "Piotr Schab został usunięty z listy zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej".