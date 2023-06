Reprezentant Polski zdyskwalifikowany. Fatalnie, decyzja jest ostateczna

Piotr Schab poznał werdykt drugiej instancji. Dyskwalifikacja reprezentanta Polski

- Nigdy nie chciałem być najlepszym wspinaczem, ale zgodnym ze sobą i jak najbardziej kompletnym. W tej wizji nie ma miejsca na doping, nigdy celowo i świadomie nie suplementowałem niedozwolonych substancji . (...) Znalazłem się w zupełnie absurdalnej i abstrakcyjnej dla mnie sytuacji. Robię wszystko, by ją wyjaśnić - zżymał się sportowiec na Instagramie.

Sprawa cały czas była w toku, w jej trakcie Schab ponownie zamieścił wpis, w którym nadmienił o substancji, jaka została wykryta w jego organizmie . - Podczas mistrzostw Polski w Lublinie w moim ciele wykryto ligandrol, środek z listy zabronionych przez WADA . Chcąc jak najszybciej wyjaśnić sprawę, od razu zgłosiłem gotowość do współpracy oraz poprosiłem o przebadanie izotoniku , który piłem podczas zawodów w Lublinie. Była to jedyna odżywka, którą stosowałem w tamtym czasie - przekonywał zawodnik.

Na niekorzyść Schaba od pierwszych chwil działała podstawowa reguła, jaka "uruchamia" się w takich sytuacjach - otóż zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, co finalnie znajdzie się w jego organizmie. Oczywiście bywają okoliczności łagodzące, ale wszystko to trzeba dowieźć właśnie w toku postępowania.