Ostatni mecz seniorskiej reprezentacji Polski w futbolu amerykańskim odbył się 16 września 2017 w Lublinie. Od tego czasu w środowisku futbolu amerykańskiego nastąpiło wiele zmian, co skutkowało zawieszeniem udziału w międzynarodowej rywalizacji z udziałem kadry. W przeszłości reprezentacja rozegrała szereg meczów sparingowych z europejskimi rywalami, a jej najważniejszym występem były igrzyska sportów nieolimpijskich The World Games, które w roku 2017 odbyły się we Wrocławiu. Powołanie Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, a także ministerialne przyznanie mu oficjalnego statusu Polskiego Związku Sportowego sprawiły, że projekt reprezentacyjnej reaktywacji zaczął nabierać coraz bardziej realnych kształtów.

- Reaktywacja reprezentacji jest jednym z największych priorytetów Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Gra w biało-czerwonych barwach to dla każdego zawodnika nie tylko honor i wyróżnienie, ale również ogromna motywacja do cięższych treningów oraz zwiększania swoich umiejętności. Wierzymy, że powrót kadry Polski sprawi, że wzrost zainteresowania futbolem amerykańskim w naszym kraju pozwoli na dalszy rozwój oraz realizację kolejnych ambitnych projektów sportowych - Dawid Biały, Prezes Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce.



W trakcie tworzenia projektu reprezentacji związek musiał wybrać jej sternika. Po oficjalnym naborze na stanowisko General Managera i serii odbytych rozmów wybór padł na Michała Latosia - Prezesa Panthers Wrocław, najlepszej drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce, która obecnie rywalizuje w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na starym kontynencie - European League of Football. W sezonie 2021 Panthers dotarli do półfinału ELF.



- Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że nie ma dla polskich kibiców nic atrakcyjniejszego niż pozytywne wyniki reprezentacji Polski, dlatego uważamy, że w pierwszej kolejności musimy postawić na Reprezentację seniorską oraz Reprezentację futbolu flagowego, który mamy nadzieję wkrótce dołączy do puli dyscyplin na letnich Igrzyskach Olimpijskich. Te dwa projekty są dla nas priorytetem. Uważam też, że jesteśmy w pełni gotowi sportowo, by stanąć do rywalizacji i razem z całym środowiskiem polskich klubów stworzyć solidną kadrę zawodników, która już w najbliższym czasie będzie mogła rozegrać swój pierwszy mecz. Bardzo dziękuję za zaufanie całemu Zarządowi Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć projekt o solidnych podstawach, który będzie godnie reprezentował Polskę - Michał Latoś, Generalny Manager reprezentacji Polski.