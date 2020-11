Regaty Sydney-Hobart. Grudniowa edycja odbędzie się, ale z mniejszą obsadą

Grudniowa edycja regat Sydney-Hobart, mimo pandemii Covid-19, odbędzie się zgodnie z planem. Mniejsza będzie jednak liczba startujących jachtów oraz kibiców, którzy będą mogli na żywo obserwować rozpoczęcie zmagań.

Obawy dotyczące odwołania 76. edycji Sydney-Hobart związane były z zamknięciem z powodów zdrowotnych granicy między stanem Nowa Południowa Walia, gdzie rywalizacja rozpocznie się 26 grudnia, a Tasmanią. W tym tygodniu jednak australijskim rząd ogłosił ponowne otwarcie granicy, dając tym samym zielone światło organizatorom regat, odbywających się na trasie długości 1,163 km.

Organizatorzy po konsultacjach z regionalnymi władzami podali, że uczestniczyć będzie mogło ok. 100 jachtów. W poprzedniej edycji wystartowała rekordowa liczba 157.

"Jesteśmy zadowoleni, że tak wiele jachtów będzie w stanie uczestniczyć w naszych regatach w tym roku. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ogólną niepewność i restrykcje dotyczące wielu sportowych imprez w Australii na przestrzeni ostatniego półrocza. Wielkość obsady przekracza nasze oczekiwania i jest przykładem ogromnego wsparcia dla naszego wyścigu" - podkreślił Noel Cornish, komandor Australijskiego Klubu Jachtowego (CYCA).

Wielu żeglarzy, zwłaszcza tych z innych krajów, nie będzie mogło tym razem stanąć na starcie. Odwołano też uroczystości poprzedzające rozpoczęcie regat, a liczba osób, które będą mogły obserwować na żywo wypłynięcie jachtów będzie ograniczona. Zwykle przyciągało to na miejsce tysiące widzów.

Ubiegłoroczną edycję wygrał australijski "Comanche". Na 12. miejscu słynne regaty zakończył startujący pod polską banderą jacht "Maserati", ze skipperami Jackiem Siwkiem i Jackiem Piotrowskim.

Rolex Sydney Hobart Yacht Race należą do elity pięciu najsłynniejszych profesjonalnych imprez w świecie, obok America's Cup, Volvo Ocean Race, Louis Vuitton Cup i Vendee Globe. To także jedyne regaty na tym szczeblu w formule PRO/AM (profesjonaliści/amatorzy).

Po raz pierwszy wyścig odbył się w 1945 roku. Główne trofeum, jak podkreślają organizatorzy regat - Cruising Yacht Club of Australia i Royal Yacht Club of Tasmania - to Tattersall's Cup. Otrzymuje je najlepsza załoga w klasyfikacji uwzględniającej IRC handicap. Przeliczanie polega na korekcie czasu uzyskanego przez każdy jacht w oparciu o maksymalną teoretyczną prędkość, jaką dana jednostka może rozwinąć, co zależy od jej długości, ożaglowania, masy i innych czynników. Ważnym elementem jest właściwy stosunek mocy (powierzchnia ożaglowania) do masy jachtu i jego długości.

an/ cegl/