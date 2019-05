Ranking FIDE. Lider Carlsen bliski rekordowego dorobku

Mistrz świata w szachach Norweg Magnus Carlsen, bliski rekordowego dorobku, pozostaje liderem rankingu FIDE w notowaniu na 1 maja 2019. Najlepsi polscy arcymistrzowie: Jan-Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek i Kacper Piorun zajmują - odpowiednio - 28., 29. i 95. miejsce.

Po wygraniu przez Carlsena, z przewagą 1,5 punktu nad niedawnym pretendentem do tytułu mistrza świata Amerykaninem Fabiano Caruaną, zakończonego w poniedziałek prestiżowego turnieju Grenke Chess Classic w Baden Baden, ranking Norwega wzrósł do 2861 i zbliżył się do jego rekordowego notowania w karierze - 2882 sprzed pięciu lat.

Dla porównania Garri Kasparow w swoim szczytowym momencie w styczniu 2000 roku miał ranking 2851.

Kolejność na pierwszych pięciu lokatach majowego notowania nie zmieniła się w porównaniu z poprzednią klasyfikacją. Na szóstą awansował Francuz Maxime Vachier-Lagrave, czwarty w turnieju w Baden Baden, spychając z niej Hindusa Viswanathana Ananda.

Duda i Wojtaszek, mało aktywni w kwietniu w szachach klasycznych, obniżyli nieco swoje pozycje. Pierwszy spadł z 24. na 28., a drugi z 28. na 29. lokatę.

Obniżyły się także notowania Pioruna (90. przed miesiącem), który obecnie jest 95.

W czołowej setce rankingu FIDE w szachach klasycznych jest także czwarty arcymistrz z Polski, urodzony w Tarnowskich Górach Dariusz Świercz, który od listopada reprezentuje Stany Zjednoczone. W ostatnim miesiącu stracił jedną pozycję - plasuje się teraz na 80.

Ranking FIDE (na 1 maja 2019):

1. Magnus Carlsen (Norwegia) 2861

2. Fabiano Caruana (USA) 2816

3. Liren Ding (Chiny) 2805

4. Anish Giri (Holandia) 2787

5. Szachrijar Mamedjarow (Azerbejdżan) 2781

6. Maxime Vachier-Lagrave (Francja) 2780

7. Viswanathan Anand (Indie) 2774

8. Jan Niepomniaszczi (Rosja) 2773

9. Aleksander Griszczuk (Rosja) 2772

10. Lewon Aronjan (Armenia) 2762

...

28. Jan Krzysztof Duda (Polska) 2728

29. Radosław Wojtaszek (Polska) 2724

80. Dariusz Świercz (USA) 2667

95. Kacper Piorun (Polska) 2657

cegl/ pp/