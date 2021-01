Ranking FIDE. Carlsen liderem w Nowym Roku, Duda na 19. miejscu

Mistrz świata w szachach Magnus Carlsen pozostaje liderem rankingu FIDE w notowaniu na Nowy Rok. Pierwszą lokatę Norweg zajmuje od dziewięciu lat i sześciu miesięcy. Jan-Krzysztof Duda utrzymał 19. miejsce, a Radosław Wojtaszek spadł z 36. na 37.

Carlsen to aktualny mistrz świata w trzech rodzajach szachów - klasycznych, szybkich i błyskawicznych.



Jedyna zmiana w czołowej dziesiątce najważniejszego, klasycznego rankingu to poprawa swojego wskaźnika o pięć punktów przez czwartego w klasyfikacji Jana Niepomniaszczego, który w grudniu zwyciężył w rozgrywanych w klasycznej formule mistrzostwach Rosji w Moskwie.



Jan-Krzysztof Duda z rankingiem 2743 utrzymał 19. pozycję, a drugi z czołowych polskich arcymistrzów Radosław Wojtaszek spadł 36. na 37. miejsce na światowej liście - 2705. Tyle samo punktów zgromadził wyprzedzający go bezpośrednio Chińczyk Xiangzhi Bu. Obydwaj czołowi polscy szachiści będą mieli okazję poprawić swoje notowania w prestiżowym turnieju w holenderskim Wijk aan Zee (15-31 stycznia).

W rankingu FIDE szachów błyskawicznych prowadzi Amerykanin Hikaru Nakamura - 2900, przed Carlsenem - 2886. Duda jest szósty - 2799, 32. Wojtaszek - 2730, a 80. Bartosz Soćko - 2655.



W klasyfikacji szachów szybkich liderem jest Carlsen - 2881, przed Francuzem Maxime'em Vachier-Lagrave - 2860. Duda zajmuje 10. lokatę - 2774, a 36. Wojtaszek - 2703.



Ranking FIDE (na 1 stycznia 2021):



1. Magnus Carlsen (Norwegia) 2862 pkt

2. Fabiano Caruana (USA) 2823

3. Liren Ding (Chiny) 2791

4. Jan Niepomniaszczi (Rosja) 2789

5. Maxime Vachier-Lagrave (Francja) 2784

6. Lewon Aronian (Armenia) 2781

7. Aleksander Griszczuk (Rosja) 2777

8. Szachrijar Mamiedjarow (Azerbejdżan) 2770

9. Wesley So (USA) 2770

10. Tejmur Radżabow (Azerbejdżan) 2765

...

19. Jan-Krzysztof Duda (Polska) 2743

37. Radosław Wojtaszek (Polska) 2705



Zdjęcie Jan Krzysztof Duda / Marek Lasyk / East News

