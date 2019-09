Rajdowe MŚ. Ogier wygrał w Turcji, Kajetanowicz w WRC

Obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier (Citroen C3 WRC) wygrał Rajd Turcji, 11. eliminację mistrzostw świata. 12. miejsce zajął Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia R5), który był najlepszy w WRC2 i został liderem cyklu w tej kategorii.

Drugie miejsce wywalczył Fin Esapekka Lappi (Citroen C3 WRC), ze stratą 34,7 s, a na trzeciej pozycji uplasował się Norweg Andreas Mikkelsen (Hyundai I20 WRC) - strata 1.04,5. Liderem MŚ pozostał Estończyk Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), który w Turcji nie zdobył punktów z powodu problemów technicznych.

- Taki był nasz plan na ten weekend, wygrać. Przed startem wiedzieliśmy, że wszystko może się wydarzyć, to bardzo ciężki rajd. W tym trudnym czasie to dobry wynik dla zespołu. Wciąż mamy trochę rzeczy do poprawy - ocenił swój start Ogier.

Start w Turcji był dziesiątym występem Kajetanowicza w mistrzostwach świata. Trzykrotny mistrz Europy odniósł pierwsze karierze zwycięstwo w MŚ w WRC2 (wcześniej najlepszym wynikiem było drugie miejsce w Rajdzie Sardynii 2019).

Kajetanowicz miał nawet szansę na uplasowanie się w czołowej "10" klasyfikacji generalnej, był bowiem na tak wysokiej pozycji do przedostatniego odcinka specjalnego. Ale wtedy doszło w jego samochodzie do awarii układu przeniesienia napędu na lewe przednie koło, na ostatnim OS-ie stracił ponad minutę i wyprzedzili go dwaj rywale jadący mocniejszymi samochodami WRC2 Pro.

W klasyfikacji sezonu WRC2 Kajetanowicz i Rosjanin Nikołaj Griazin (Skoda Fabia R5) mają po 73 punkty. Obaj mają tyle samo zwycięstw i drugich miejsc, ale Polak wyprzedza Rosjanina dzięki większej liczbie trzecich pozycji.

Kolejnym startem Kajetanowicza z pilotem Maciejem Szczepaniakiem w rundzie mistrzostw świata będzie Rajd Wielkiej Brytanii (3-6 października).

Rajd Turcji zgodnie z przewidywaniami okazał się bardzo trudną próbą dla samochodów. Szutrowa trasa pokryta kamieniami sprawiła, że większość kierowców miała poważne problemy z oponami. Najwięksi pechowcy kilka razy łapali "kapcia", dochodziło także do awarii zawieszeń. Takie "przygody" pozbawiły szans walki o podium kilku czołowych kierowców świata. Na liście pechowców byli m.in. Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), Lappi i Tanak. Po rajdzie kierowcy narzekali na ekstremalnie trudne warunki, na mecie zameldowało się tylko dwadzieścia załóg.

W klasyfikacji sezonu Tanak ma 210 pkt, drugi jest Ogier - 193, a trzeci Neuville - 180. W klasyfikacji zespołów prowadzi Hyundai - 314, a druga jest Toyota - 295.

Wyniki Rajdu Turcji:

1. Sebastien Ogier (Francja/Citroen C3 WRC) 3:50.12,1

2. Esapekka Lappi (Finlandia/Citroen C3 WRC) strata 34,7 s

3. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Hyundai I20 WRC) 1.04,5

4. Teemu Suninen (Finlandia/Ford Fiesta WRC) 1.35,1

5. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 2.25,9

6. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 2.59,1

7. Kris Meeke (W. Brytania/Toyota Yaris WRC) 3.53,3

8. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 5.34,8

12. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia R5) 15.48,3 (1. m. w WRC2)