Rajdowe MŚ. Ogier stracił szansę na siódmy tytuł mistrza świata

Francuz Sebastien Ogier (Citroen C3 WRC) już w pierwszym dniu Rajdu Katalonii, przedostatniej rundy tegorocznych mistrzostw świata, stracił praktycznie szanse na siódmy w karierze tytuł. Po trzech odcinkach zajmuje szóste miejsce, tracąc do lidera Hiszpana Daniego Sordo (Hyundai i20 WRC) ponad trzy minuty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica o celach na koniec sezonu i planach na przyszłość (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Obrońca tytułu rozpoczął hiszpańska rundę udanie, wygrywając pierwszy odcinek specjalny. Od drugiej próby rozpoczęły się jednak jego problemy. Awaria układu hydraulicznego spowodowała, że musiał korzystać z mechanicznej zmiany biegów i zmagał się na trasie z układem kierowniczym tracąc wyraźnie do rywali.

Reklama

- Można powiedzieć, że to już koniec. Przygrywamy, jest to bardzo rozczarowujące. Mamy szczęście, że dojechaliśmy do mety odcinka, bo bez wspomagania łatwo można wypaść z trasy - powiedział Ogier po zakończeniu pierwszej piątkowej pętli, składającej się z trzech OS.

Francuz przed startem rajdu tracił do lidera mistrzostw Estończyka Otta Tanaka 28 punktów i nie może stracić do niego więcej niż jednego punktu, by zachować matematyczne szanse na tytuł. Piątkowa awaria i wielominutowa strata praktycznie wyeliminowała go z walki.

Po trzech odcinkach liderem Rajdu Katalonii jest Dani Sordo wyprzedzając minimalnie Belga Thierry'ego Neuville'a (Hyundai i20 WRC) i Otta Tanaka (Toyota Yaris WRC). Na 17. pozycji w klasyfikacji generalnej jest Kajetan Kajetanowicz (VW Polo R5), który zajmuje piąte miejsce w klasie WRC2.

W piątek na kierowców czekają jeszcze trzy odcinki specjalne. Zakończenie rajdu w niedzielę.