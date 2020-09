Rajdowe MŚ. Ogier i Lappi prowadzą w Estonii

Francuz Sebastien Ogier (Toyota) i Fin Esapekka Lappi (Ford Fiesta) wygrali w Tartu supeoes rozpoczynający Rajd Estonii, pierwszą po prawie półrocznej przerwie eliminację mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia) zajął 20. miejsce, a piąte w klasie WRC3.

Ogier i Lappi przejechali odcinek długości 1,28 km w identycznym czasie 1.17,0. Trzeci, ze stratą 0,1 s, był faworyt gospodarzy i obrońca tytułu mistrza świata Ott Tanak (Hyundai i20).



Kajetanowicz stracił do dwóch zwycięzców 2,4 s.



Rajd Estonii, który potrwa do niedzieli, po raz pierwszy znalazł się w programie mistrzostw świata i jest pierwszą imprezą tej rangi po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Po raz ostatni kierowcy ścigali się w połowie marca w Meksyku.



Do tej pory odbyły się trzy rundy MŚ. Rajd Estonii jest czwartą, a kolejne zaplanowano w Turcji (18-20 września), we Włoszech (na Sardynii 8-11 października) i w Belgii (19-22 listopada).



W klasyfikacji generalnej MŚ prowadzi Ogier - 62 pkt, przed Brytyjczykiem Elfynem Evansem - 54, a trzecie miejsce zajmuje Belg Thierry Neuville - 42 pkt.

