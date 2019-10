Tegoroczny rajdowy mistrz świata Estończyk Ott Tanak, który pierwszy w karierze tytuł wywalczył w samochodzie Toyoty, w 2020 roku będzie kierowcą Hyundaia. Informację podały oba zespoły oraz sam zawodnik.

W Hyundaiu będzie jeździł wraz z Belgiem Thierrym Neuville'em, Hiszpanem Danim Sordo i Francuzem Sebastienem Loebem.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że dołączam do tego zespołu na tym obiecującym etapie (kariery - red.). Mam ogromny szacunek do tego, co osiągnął Hyundai. W ostatnich latach stoczyliśmy z nim wiele zaciętych pojedynków. Dobrze będzie spojrzeć teraz z tej drugiej perspektywy - powiedział Tanak.

W barwach Toyoty 32-letni Estończyk występował przez dwa lata. Tytuł mistrzowski zapewnił sobie w niedzielę, zajmując drugie miejsce w Rajdzie Katalonii, będącym przedostatnią rundą cyklu. Estończyk zdetronizował po sześciu latach dominacji Francuza Sebastiena Ogiera.

Do zakończenia mistrzostw świata pozostał jeszcze Rajd Australii.