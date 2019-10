Francuz Sebastien Loeb prowadzi po piątkowych odcinkach specjalnych Rajdu Katalonii, przedostatniej rundy tegorocznych mistrzostw świata. Jego rodak Sebastien Ogier praktycznie stracił szanse na siódmy w karierze tytuł mistrza świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica wystartuje w Rajdzie Dakar? Wideo TV Interia

Loeb wyprzedza swoich kolegów z ekipy Hyundai - o 1,7 s Belga Thierry'ego Neuville'a oraz o 7,6 s Hiszpana Daniego Sordo. Estończyk Ott Tanak (Toyota), który w ten weekend może zapewnić sobie tytuł, plasuje się na piątej pozycji ze stratą 21,7 s.

Reklama

Trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz (VW Polo GTi R5) zajmuje 15. miejsce - strata 3.44,1, a w klasyfikacji WRC2 jest czwarty.

Za Polakiem na 17. pozycji sklasyfikowano Ogiera (Citroen). Sześciokrotny mistrz świata traci do Loeba ponad cztery minuty.

Ogier rozpoczął hiszpańską rundę udanie, wygrywając pierwszy odcinek specjalny. Od drugiej próby rozpoczęły się jednak jego problemy. Awaria układu hydraulicznego spowodowała, że musiał korzystać z mechanicznej zmiany biegów i zmagał się na trasie z układem kierowniczym tracąc wyraźnie do rywali.

- Można powiedzieć, że to już koniec. Przegrywamy, jest to bardzo rozczarowujące. Mamy szczęście, że dojechaliśmy do mety odcinka, bo bez wspomagania łatwo można wypaść z trasy - mówił Ogier po zakończeniu pierwszej piątkowej pętli, składającej się z trzech OS. Po trzech następnych odcinkach jego sytuacja się nie poprawiła.

Zdjęcie Sebastien Loeb / PAP/EPA

Francuz przed startem rajdu tracił do Tanaka 28 punktów i nie może stracić do niego więcej niż jednego punktu, by zachować matematyczne szanse na tytuł. Piątkowa awaria i wielominutowa strata praktycznie wyeliminowała go z walki.

Zakończenie rajdu w niedzielę.