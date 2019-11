Rajd Australii, który w najbliższy weekend miał zamknąć rywalizację w samochodowych mistrzostwach świata, został odwołany z powodu pożarów w Nowej Południowej Walii. W tej sytuacji tytuł mistrzowski wśród konstruktorów wywalczył po raz pierwszy południowokoreański Hyundai.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy podszyli się pod rajdowców. Chcieli wystartować w Rajdzie Finlandii. Wideo INTERIA.TV

Miano najlepszego kierowcy sezonu już wcześniej zapewnił sobie Ott Tanak z ekipy Toyoty. Estończyk w przyszłym sezonie będzie się ścigać w barwach Hyundaia.

Reklama

Pierwotnie rajd miał być skrócony z 324 do 94 km, ale ostatecznie organizatorzy podjęli decyzją o odwołaniu imprezy. Z powodu pożarów w Nowej Południowej Walii oraz w Queensland zginęły już trzy osoby, ogień zniszczył ponad 150 domów.

W zagrożony rejon wyjechały we wtorek tysiące strażaków. Australijczycy obawiają się rozszerzenia pożarów, czemu ma sprzyjać wysoka temperatura (do 40 st. C) i spodziewany silny wiatr (60 km/h).

Tanak, który wygrał sześć z 13 rajdów w sezonie, w klasyfikacji generalnej MŚ wyprzedził Thierry'ego Neuville'a (Hyundai). Belg po raz piąty musiał zadowolić się tytułem wicemistrzowskim. Na trzeciej pozycji został sklasyfikowany najlepszy w sześciu poprzednich sezonach Sebastien Ogier (Citroen). Przed nim dziewięciokrotnie triumfował jego rodak Sebastian Loeb, zatem po raz pierwszy od 2003 mistrzem został kierowca w innego kraju niż Francja.

W klasie WRC2 drugą lokatę zajął trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Więcej punktów od Polaka uzbierał Francuz Pierre-Louis Loubet.

Klasyfikacja końcowa rajdowych MŚ 2019:

1. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris) 263 pkt

2. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai i120) 227

3. Sebastien Ogier (Francja/Citroen C3) 217

4. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Hyundai i20) 102

5. Elfyn Evans (Wielka Brytania/Ford Fiesta) 102

6. Kris Meeke (Wielka Brytania/Toyota Yaris) 98

7. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris) 94

8. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai i20) 89

9. Teemu Suninen (Finlandia/Ford Fiesta) 89

10. Esapekka Lappi (Finlandia/Citroen C3) 83

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Hyundai 380 pkt

2. Toyota 362

3. Citroen 284

4. M-Sport Ford 218

WRC2

1. Pierre-Louis Loubet (Francja/Skoda Fabia) 91

2. Kajetan Kajetanowicz (Polska/VW Polo) 88

3. Benito Guerra (Meksyk/Skoda Fabia) 75

WRC2 Pro

1. Kalle Rovanpera (Finlandia/Skoda Fabia) 206

...

5. Łukasz Pieniążek (Polska/Ford Fiesta) 74

af/ pp/