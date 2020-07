Rajdowe mistrzostwa Niemiec definitywnie odwołane

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa i związanego z tym braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa kibicom Niemiecki Związek Motorowy (DMB) definirywnie odwołał rajdowe mistrzostwa kraju. W tej sytuacji w sezonie 2020 tytuł nie zostanie przyznany.

Na decyzję Deutsche Motorsport Bund zasadniczy wpływ miała sytuacja epidemiologiczna w Niemczach, gdzie nadal obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych. Pod uwagę wzięto także najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa, które wskazują na to, że w związku z sezonem urlopowym i związanymi z tym wyjazdami, możliwy jest wzrost poziomu zachorowań.



Niemcy są pierwszym krajem w Europie, gdzie podjęto decyzje o odwołaniu rajdowych mistrzostw kraju. W Polsce sezon się jeszcze nie rozpoczął, pierwszą imprezą ma być zaplanowany na początku sierpnia 29. Rajd Rzeszowski. W kalendarzu są tylko cztery rundy cyklu, dzisiaj jednak trudno przewidzieć, czy wszystkie dojdą do skutku.



Za tydzień rozpocznie się także rywalizacja w rajdowych mistrzostwach Europy. W dniach 24-26 lipca zaplanowany jest asfaltowy Rally di Roma Capitale, w którym wystartuje mistrz Polski w sezonie 2019 Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia R5). Polak, który zadebiutuje w ME, będzie rywalizował w kategorii junior (kierowcy w wieku do 28 lat).



Z powodu pandemii koronawirusa sezon ME został także skrócony do czterech rund, odwołano m.in. szutrowy Rajd Polski z bazą w Mikołajkach i czeski Barum.



Na razie nie ma także zagrożenia mistrzostw świata. Przed wybuchem pandemii rozegrano tylko trzy imprezy - w Monte Carlo, Szwecji i Meksyku. Liderem jest sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Obrońca tytułu Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 WRC) miał na trasie Monte Carlo groźny wypadek, imprezy nie ukończył i aktualnie plasuje się na piątej pozycji.



Szansę na poprawienie swojej lokaty w mistrzostwach świata będzie miał "u siebie", gdy w dniach 4-6 września zostanie rozegrany Rajd Estonii. Impreza, która po raz pierwszy znalazła się w kalendarzu sezonu, będzie rozegrana na szybkich szutrowych trasach, na których Tanak uczył się rajdowego rzemiosła.



W kalendarzu MŚ po zmaganiach szutrowych w Estonii, z bazą w Tartu, zaplanowano rundę w Turcji (24-27 września), Niemczech (15-18 października), we Włoszech (29 października - 1 listopada; wcześniej miał się odbyć w czerwcu) oraz w Japonii (19-22 listopada). Planowane są także rundy w Belgii (2-4 października) i Chorwacji (bez konkretnej daty).



W klasyfikacji generalnej liderem jest Ogier (Toyota Yaris WRC) - 62 pkt, a za nim plasują się Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) - 54 i Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) - 42.

