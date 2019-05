Rajdowe ME. Zwycięstwo Solberga, Habaj piąty w Rajdzie Lipawy

Jeżdżący z łotewską licencją Norweg Oliver Solberg (VW Polo GTi R5) wygrał Rajd Lipawy, trzecią rundę samochodowych mistrzostw Europy. Lider cyklu Łukasz Habaj (Skoda Fabia R5) zajął piąte miejsce ze stratą 2.17,7.

Drugie miejsce wywalczył broniący tytułu Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Citroen C3 R5) - 22,7 s straty, a na trzeciej pozycji uplasował się Łotysz Martins Sesks (Skoda Fabia R5) - strata 57,4 s.

17-letni Solberg, który debiutował w mistrzostwach Europy, jest synem rajdowego mistrza świata z 2003 roku Pettera. Norweg wygrał na Łotwie dziesięć z trzynastu rozegranych odcinków specjalnych.

- To jest niesamowite, zaliczyłem świetny start. Czasami byłem zbyt ostrożny, ale później jechałem z gazem w podłodze i uzyskałem najlepszy czas na odcinku. To największy dzień mojego życia. Jestem szczęśliwy - powiedział na mecie Solberg junior.

Równie optymistycznie imprezę ocenił Łukjaniuk. - Wszyscy szczęśliwie dojechali do mety, powinniśmy być szczęśliwi - stwierdził z przekąsem Rosjanin, który wyjedzie z Łotwy mając w portfelu mniej o... 5 tysięcy euro.

Tyle bowiem kosztowały go dwa mandaty za zbyt dużą prędkość na dojazdach do odcinków specjalnych. W jednym przypadku na ograniczeniu prędkości do 50 km/h jego Citroen jechał z prędkością przekraczającą 160 km/h.

Zadowolony ze startu był Habaj. - Dla sytuacji w mistrzostwach to wynik dobry, nadal jestem liderem cyklu. To był dla nas dobry weekend, nie mieliśmy żadnych problemów, choć w sobotę popełniłem jeden błąd - ocenił start Habaj.

Druga polska załoga Dariusz Poloński z pilotem Łukaszem Sitkiem jadąca Fiatem 124 Abarth RGT (to samochód tylko tylnonapędowy) walczyła w Abarth Rally Cup. Polacy debiutując na nawierzchni szutrowej zostali sklasyfikowani na 34. pozycji ze stratą ponad 16 minut do Solberga.

W klasyfikacji sezonu prowadzi Habaj - 71 pkt przed Brytyjczykiem Chrisem Ingramem (Skoda Fabia R5) - 70 pkt i Łukjaniukiem - 44 pkt.

W kalendarzu tegorocznych ME jest osiem rund. Czwartą będzie Rajd Polski, który zostanie rozegrany od 28 do 30 czerwca na szutrowych trasach w rejonie Mikołajek.