Teraz przedstawiciele nowych regionów mogą przystępować do ogólnorosyjskich federacji sportowych, tworzyć terytorialne podziały strukturalne, drużyny narodowe, oficjalnie brać udział w ogólnorosyjskich zawodach sportowych i organizować starty.

Tytuły i kategorie sportowe, kategorie kwalifikacji sędziów sportowych i trenerów, które uzyskano na terytorium Ukrainy, będą brane pod uwagę i będą podlegać dokładnie takim samym środkom pomocy społecznej, jakie obowiązują w całej Rosji. Dotyczy to mistrzów i medalistów igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy .

Wszystko to ma związek z ziemiami przejętymi przez Rosjan podczas wojny z Ukrainą, która rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku.

Wojna na Ukrainie. Władimir Putin podpisuje ustawy

Z inicjatywą takich zmian wystąpił w Dumie Państwowej przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dmitrij Swiszczew . Zgodnie z nowym prawem federacje sportowe mogą bezpośrednio zwrócić się o informacje do regulatora hazardu, przedstawiając uzasadniony pisemny wniosek. Inne organizacje mogą otrzymywać te informacje za pośrednictwem ogólnorosyjskich federacji sportowych. Wcześniej przepisy nie przewidywały podstaw prawnych do przekazywania przez regulatora hazardu informacji o zakładach zawieranych na zawodach .

To wszystko w dniu, kiedy nie wiadomo, co dokładnie dzieje się w samej Rosji, co ma związek z "marszem po sprawiedliwość" Grupy Wagnera. W piątek wieczorem szef bojowników Jewgienij Prigożyn oświadczył, że pozycje jego prywatnej armii zostały ostrzelane przez siły rosyjskie i zapowiedział "zemstę". Kilka godzin później siły Grupy Wagnera przejęły Rostów nad Donem. Mają kierować się w stronę Moskwy, w której wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.