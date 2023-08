W RPA trwa szczyt grupy BRICS, którego członkiem jest między innymi Rosja. W jego trakcie poinformowano o zaproszeniu nowych państw do porozumienia, a Władimir Putin wykorzystał okazję, by zaprosić zrzeszone w nim państwa do przyszłorocznych igrzysk BRICS, które w czerwcu odbędą się w Kazaniu. Nikt co prawda oficjalnie nie mówi, że ma być to substytut igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale podobieństwa do sytuacji sprzed lat nasuwają się same.