Puchar Ameryki. Remis po drugim dniu regat

Broniący trofeum jacht Emirates Team New Zealand remisuje z włoskim Luna Rossa Prada Pirelli 2-2 po drugim dniu prestiżowego żeglarskiego Pucharu Ameryki.

W piątek u wybrzeży Auckland rozegrano trzeci oraz czwarty wyścig i ponownie obie ekipy odnotowały po jednym zwycięstwie. Najpierw włoska jednostka była szybsza o 37 sekund i wyszła na prowadzenie 2-1, a następnie gospodarze wygrali o ponad minutę i wyrównali na 2-2. Cały czas jest słaby wiatr, dlatego jednym z kluczowych czynników jest dobry start.

Kolejne zmagania w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Prestiżowe trofeum zdobędzie zwycięzca siedmiu wyścigów.



Historia regat rozpoczęła się w 1851 roku, kiedy to John Stevens (komandor New York Yacht Club) wyzwał brytyjskie jednostki na pojedynek w wyścigu dookoła wyspy Wight. Zwycięzca, szkuner "America", otrzymał w nagrodę trzykilogramowy srebrny dzban, który stał się trofeum przechodnim.



Regulamin Pucharu Ameryki ulegał przez lata ciągłym modyfikacjom. Obecnie uczestniczą w nim supernowoczesne jednostki, a koszty uczestnictwa liczone są w setkach milionów dolarów. W Prada Cup i Pucharze Ameryki teamy rywalizują na "latających" jednokadłubowych jachtach AC75 o długości 22,8 m (75 stóp), do których obsługi potrzeba 11 osób. Niezmienną zasadą jest natomiast od lat, że startujące w regatach jachty reprezentują jachtkluby, a nie kraje.