Puchar Ameryki. Nowozelandczycy na prowadzeniu

Broniący trofeum jacht Emirates Team New Zealand wygrał obydwa poniedziałkowe wyścigi i objął prowadzenie 5-3 w żeglarskiej rywalizacji z włoskim Luna Rossa Prada Pirelli w Pucharze Ameryki.

Wcześniej po każdym dniu zmagań żeglarzy u wybrzeży Auckland był remis, zaś w niedzielę odwołano zmagania z powodu zbyt słabego wiatru.

Pierwszy poniedziałkowy wyścig wygrali Nowezelandczycy, którzy uzyskali czas lepszy o 58 sekund. W ten sposób przybliżyli się do zdobycia Pucharu Ameryki. Najstarsze sportowe trofeum na świecie wywalczy jacht, który siedem razy pokona rywala.



W drugiej potyczce Włosi uzyskali bardzo dużą przewagę wynoszącą ponad cztery minuty. Później mieli jednak problemy, co wykorzystali przeciwnicy i ostatecznie Emirates Team New Zealand bardzo pewnie wygrał ósmy wyścig.



"To prawdopodobnie najdziwniejszy wyścig. Traciliśmy cztery minuty, a na koniec zwyciężyliśmy z blisko czterominutową przewagą. To coś niesamowitego" - podkreślali triumfatorzy.



Z kolei zagraniczne media pisały, że "wydawałoby się miażdżąca porażka zmieniła się w prawie niezrozumiałe zwycięstwo".



Rozstrzygnięcie w regatach może zapaść we wtorek, o ile obrońcy tytułu okażą się znów dwukrotnie szybsi.



Historia regat rozpoczęła się w 1851 roku, kiedy to John Stevens (komandor New York Yacht Club) wyzwał brytyjskie jednostki na pojedynek w wyścigu dookoła wyspy Wight. Zwycięzca, szkuner "America", otrzymał w nagrodę trzykilogramowy srebrny dzban, który stał się trofeum przechodnim.



Regulamin Pucharu Ameryki ulegał przez lata ciągłym modyfikacjom. Obecnie uczestniczą w nim supernowoczesne jednostki, a koszty uczestnictwa liczone są w setkach milionów dolarów. W Prada Cup i Pucharze Ameryki teamy rywalizują na "latających" jednokadłubowych jachtach AC75 o długości 22,8 m (75 stóp), do których obsługi potrzeba 11 osób. Niezmienną zasadą jest natomiast od lat, że startujące w regatach jachty reprezentują jachtkluby, a nie kraje.