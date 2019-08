Zofia Klepacka zajęła trzecie miejsce w windsurfingowej klasie RS:X w zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w japońskiej Enoshimie. W przyszłym roku na tym akwenie żeglarze będą rywalizowali o medale igrzysk w Tokio.

Czwarte miejsce w klasie 49er zajęli Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. W sumie w Enoshimie wystartowało 500 zawodników, w tym dziewięcioro Polaków.

- Cieszy powrót do formy Zosi Klepackiej, która dawno nie zdobyła miejsca medalowego w ważnych imprezach międzynarodowych. Jest to dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, które już za trzy tygodnie odbędą się we Włoszech. Ważne, że Zosia odegrała się na większości rywalek, z którymi tydzień wcześniej przegrała podczas regat Ready Steady Tokio. To pokazuje, że gdy jest w solidnym treningu, zawsze możemy od niej oczekiwać dobrego wyniku - podkreślił Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

Jak dodał, dobry start zaliczyła załoga Buksak, Wierzbicki, tym bardziej, że przed klasą 49er najważniejszy start w tym roku, mistrzostwa świata w Nowej Zelandii. Tam polskie załogi będą walczyły nie tylko o medale, ale także o kwalifikację olimpijską. W Enoshimie Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajęli 12. miejsce, a Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch nie ukończyli zawodów.

W klasie Laser Radial Magda Kwaśna zajęła 26. miejsce, a Agata Barwińska była 32.