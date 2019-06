PŚ w żeglarstwie. W Marsylii Polacy wysoko w klasach RS:X i 49er FX

Piotr Myszka zajmuje drugie miejsce po sześciu wyścigach finałowych zawodów żeglarskiego Pucharu Świata w Marsylii w klasie RS:X. Po siedmiu w 49er FX również na drugiej pozycji są Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda.

Zdjęcie Piotr Myszka /AFP

W czterech klasach, w tym tej z udziałem Myszki, nie udało się przeprowadzić zawodów w środę z powodu zbyt silnego wiatru. W wielu z pozostałych konkurencji rozegrano mniejszą liczbę wyścigów niż planowano.



W czwartek takich problemów już nie było i udało się nadrobić zaległości. Myszka radził sobie bardzo dobrze - rozpoczął od drugiego miejsca, a w kolejnych wyścigach był trzeci i pierwszy. Polaka wyprzedza tylko Włoch Mattia Camboni. Radosław Furmański zajmuje 12. miejsce.



W rywalizacji kobiet w tej klasie na 18. pozycji jest Karolina Lipińska, a na 24. - Maja Dziarnowska. Prowadzi Holenderka Lilian de Geus.



Melzacka i Łoboda ustępują jedynie reprezentantkom gospodarzy Julie Bossard i Audem Compan. W czwartek odbyły się cztery wyścigi, w których Polki zajęły kolejno: drugie, trzecie, piąte i pierwsze miejsce. Francuzki były najlepsze w dwóch pierwszych.



W Marsylii startuje 12 polskich żeglarzy, poza wymienionymi także: Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar (12. miejsce w klasie 470), Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (11. w 49er) oraz Maks Żakowski i Błażej Ożóg (odpowiednio, 6. i 14. w kiteboardingu).



Cykl PŚ, którego finał we Francji potrwa do niedzieli, rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku, gdy rywalizowano w pobliżu japońskiej wyspy Enoshima. To tam w przyszłym roku żeglarze będą walczyć o medale igrzysk w Tokio. Akwen w Marsylii zaś będzie w 2024 roku gościł uczestników paryskiej olimpiady.