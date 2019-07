PŚ w wioślarstwie. Zwycięstwo męskiej czwórki podwójnej

Męska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Szymon Pośnik, Wiktor Chabel i Fabian Barański wygrała w Rotterdamie zawody Pucharu Świata w wioślarstwie. W niedzielę na podium stanęła jeszcze kobieca czwórka podwójna, która była druga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona udostępniła film z Griezmannem. "To jest nasz czas. To jest nasza droga". Wideo © 2019 Associated Press

Polki w składzie: Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann w biegu finałowym przegrały tylko z Niemkami.

Reklama

W niedzielnych finałach A wystąpiły jeszcze dwie inne polskie osady. Jedynkarz Natan Węgrzycki-Szymczyk finiszował na szóstej pozycji podobnie jak męska czwórka bez sternika (Mikołaj Burda, Mateusz Wilangowski, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski).

lic/ krys/