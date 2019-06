Ponad 850 zawodników z 45 krajów będzie rywalizować w drugich zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie, które w piątek rozpoczną się na Torze Regatowym Malta. Polacy wystąpią w niemal najmocniejszym składzie, choć trenerzy dokonali korekt w niektórych osadach.

Zdjęcie Maria Springwald /AFP

Jak zapowiedzieli organizatorzy zawodów, tegoroczny Puchar Świata będzie rekordowy pod względem liczby uczestników. Już w ubiegłym tygodniu do stolicy Wielkopolski zawitały reprezentacje m.in. Korei Południowej, Nowej Zelandii, Australii, Chin czy Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek pojawiły się kolejne ekipy.

Reklama

"To najliczniej obsadzone zawody w Poznaniu od 10 lat. Mamy na liście startowej wszystkie liczące się federacje z pięciu kontynentów. Wiele krajów przysłało szerokie, liczące 60 zawodników kadry. To świadczy jak poważnie traktują te zawody" - powiedział dyrektor generalny zawodów Aleksander Daniel.

Polska wystawiła 13 osad, dwie wystąpią w konkurencji dwójek podwójnych. Trener Aleksander Wojciechowski "rozbił" osadę, która zdobyła mistrzostwo Europy - Fabian Barański przesiadł się do czwórki, a Mirosław Ziętarski popłynie z Mateuszem Biskupem. Z kolei nie wystąpi dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet. Już podczas przygotowań poważnej kontuzji kolana doznała Weronika Deresz, a obecnie kłopoty zdrowotne ma Joanna Dorociak. W tej sytuacji jej nowa partnerka z osady - Katarzyna Wełna popłynie z jedynce.

W dwójce podwójnej kobiet Martynę Radosz zastąpi Katarzyna Boruch. "Ta osada, która była ósma na ubiegłych mistrzostwach świata, teraz nas zawiodła na mistrzostwach Europy, zajmując dopiero 12. miejsce. Wydawało się, że to była pewna załoga w kontekście walki o kwalifikację olimpijską. Trener Jakub Urban zadecydował, że da szansę młodej zawodniczce Katarzynie Boruch, która z dobrej strony pokazała się na regatach kwalifikacyjnych" - tłumaczył dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogdan Gryczuk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Caroline Wozniacki wzięła ślub. Wśród gości siostry Radwańskie. Wideo INTERIA.TV

Jak dodał, liczy przede wszystkim na rehabilitację kobiecej czwórki podwójnej, która nieoczekiwanie na ME w Lucernie zajęła dopiero czwarte miejsce.

"W końcu jest to najlepsza załoga z ubiegłego roku. Mają trochę ułatwione zadanie, bowiem z tego co wiem, to Holenderki przysłały młodzieżowy skład. W Lucernie świetnie pokazała się męska czwórka bez sternika, które zajęła drugie miejsce. W tej konkurencji nie wszystkie kraje wystawiły swoich reprezentantów, ale obsada i tak będzie silna" - podkreślił.

Organizatorzy przygotowali też specjalną wystawę z okazji przypadającego na ten rok 100-lecia związku.

"Jest okazja do świętowania jubileuszu, ale tylko chcę przypomnieć, że jest to stulecie związku, a nie polskiego wioślarstwa, którego początek jest datowany na 1878 rok. Chcemy podzielić się z kolegami z innych krajów naszym dorobkiem" - wyjaśnił prezes PZTW Ryszard Stadniuk.

Początek rywalizacji zaplanowano na piątkowe przedpołudnie. Finały rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Skład reprezentacji Polski na zawody PŚ w Poznaniu:

kobiety

jedynka wagi lekkiej - Katarzyna Wełna (AZS AWF Kraków)

dwójka podwójna - Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak (AZS AWF Warszawa), Katarzyna Boruch (AZS AWF Gorzów Wlkp.)

dwójka bez sterniczki - Monika Sobieszek (AZS AWF Kraków), Anna Wierzbowska (Lotto Bydgostia)

czwórka podwójna - Agnieszka Kobus-Zawojska (AZS AWF Warszawa), Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz), Maria Springwald (AZS AWF Kraków), Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń)

czwórka bez sterniczki - Joanna Dittman (Lotto Bydgostia, Monika Chabel, Maria Wierzbowska (wszystkie Lotto Bydgostia), Olga Michałkiewicz (AZS AWF Gorzów Wlkp.)

mężczyźni

jedynka wagi lekkiej - Artur Mikołajczewski (Gopło Kruszwica)

jedynka - Natan Węgrzycki-Szymczyk (AZS AWF Warszawa)

dwójka podwójna wagi lekkiej - Jerzy Kowalski (Gopło Kruszwica), Miłosz Jankowski (AZS AWFiS Gdańsk)

dwójka podwójna - Mateusz Biskup (Lotto Bydgostia), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń) oraz Maciej Zawojski (AZS AWF Warszawa), Adam Wicenciak (KW 04 Poznań)

czwórka podwójna - Dominik Czaja, Szymon Pośnik (obaj AZS AWF Warszawa), Wiktor Chabel (Posnania RBW), Fabian Barański (WTW Włocławek)

czwórka bez sternika - Mikołaj Burda (Lotto Bydgostia), Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz), Marcin Brzeziński (WTW Warszawa), Michał Szpakowski (Zawisza Bydgoszcz)

ósemka - Adam Woźniak (AZS AWF Warszawa), Adrian Pawłowski, Jakub Aleksandrowicz (obaj PTW Płock), Robert Fuchs (AZS UMK Toruń), Dariusz Radosz (Lotto Bydgostia), Bartosz Modrzyński (BTW Bydgoszcz), Łukasz Posyłajka (AZS Szczecin), Piotr Juszczak (Zawisza Bydgoszcz), Tomasz Skurzyński (AZS UMK/SMS Toruń).

lic/ cegl/