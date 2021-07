​PŚ w szachach. Duda i Piorun wystąpią w dogrywkach 1/8 finału

Najlepszy polski arcymistrz Duda, który w 1/8 finału Pucharu Świata występuje drugi raz z rzędu, spotyka się z siódmym szachistą światowego rankingu Griszczukiem, jedynym - poza mistrzem świata Magnusem Carlsenem - zawodnikiem ze światowej dziesiątki, który pozostał w rywalizacji w Soczi. W poniedziałkowym pojedynku padł remis po 28 posunięciach poprzez powtórzenie ruchów.

Poprzednio obydwaj szachiści w klasycznych partiach rywalizowali w listopadzie 2019 roku w finale turnieju Grand Prix FIDE w Hamburgu. Obydwie zakończyły się wówczas remisami. Dogrywkę w przyspieszonym tempie gry rozstrzygnął na swoją korzyść Rosjanin, co dało mu prawo gry w turnieju kandydatów.

PŚ w szachach. Duda i Piorun w akcji

Przeciwnikiem Pioruna, pięciokrotnego mistrza świata w rozwiązywaniu zadań szachowych, jest trzeci szachista Francji, 28-letni Bacrot, jeden z najmłodszych arcymistrzów w historii szachów (tytuł zdobył mając 14 lat i dwa miesiące), w przeszłości mistrz świata do lat 10 i 12. Ich druga partia zakończyła się podziałem punktu po 37 ruchach.

W dogrywkach odbywają się najpierw dwie partie tempem 25 minut plus 10 sekund, a w przypadku kolejnych remisów dwie (10 minut plus 10 sekund), dwie (5 minut plus 3 sekundy), a w ostateczności tzw. armagedon.

Pula nagród w PŚ w Soczi wynosi - odpowiednio - 1,89 mln (open) i 676,25 tys. (kobiety) dolarów. Dwa pierwsze miejsca w turnieju open, nie licząc mistrza świata Norwega Magnusa Carlsena (remisuje z Rosjaninem Andriejem Jesipienko 1:1), premiowane są udziałem w przyszłorocznym turnieju kandydatów oraz nagrodą finansową w wysokości 110 i 80 tys. dolarów.

Turniej w klasycznej formule przy szachownicach toczy się w jednym ze sportowo-wypoczynkowych kompleksów górskiego ośrodka Krasna Polana, 40 km od Soczi, gdzie podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2014 odbywały się konkurencje narciarstwa alpejskiego i biegowego.

Impreza rozgrywana jest systemem pucharowym. Mecze składają się z dwóch klasycznych partii, w przypadku remisu trzeciego dnia odbywa się dogrywka w skróconym czasie gry.

We wtorek odbędą się dogrywki 1/8 finału turnieju open oraz 1/4 finału rywalizacji kobiet.

Wyniki Polaków Turniej open - 1/8 finału (na pierwszym miejscu grający w poniedziałek białymi) Jan-Krzysztof Duda (2738) - Aleksander Griszczuk (Rosja, 2776) remis i remis Kacper Piorun (2608) - Etienne Bacrot (Francja, 2678) remis i remis

