​PŚ w szabli. 16. miejsce Matuszak w Budapeszcie

Sylwia Matuszak zajęła 16. miejsce w zawodach Pucharu Świata szablistek w Budapeszcie. Wśród mężczyzn Mateusz Knez (OŚ AZS Poznań) był 60. Zwyciężyli Węgierka Anna Marton i Koreańczyk Sanguk Oh.

Zajmująca do tej pory 63. miejsce w światowym rankingu Matuszak w 1/32 finału sensacyjnie pokonała jego liderkę Ołhę Charłan 15:14. Ukrainka to jedna z najbardziej utytułowanych szablistek w historii, m.in. czterokrotna mistrzyni globu, sześciokrotnie najlepsza na Starym Kontynencie i dwukrotna brązowa medalistka olimpijska.



W kolejnej rundzie 23-letnia Polka pokonała Francuzkę Sarah Noutcha 15:3, by w walce o awans do ćwierćfinału ulec 11:15 Rosjance Sofii Pozdniakowej, mistrzyni świata z 2018 roku.



Angelika Wątor (Zagłębiowski KS) - druga z Polek w turnieju głównym z udziałem 64 zawodniczek - przegrała pierwszy pojedynek z Koreanką Jisu Yoon 12:15 i została sklasyfikowana na 53. pozycji.



W finale Marton pokonała Francuzkę Cecilię Berder 15:9 i po raz trzeci w karierze triumfowała w zawodach PŚ.



Wśród mężczyzn do czołowej "64" przebił się tylko Knez. W 1/32 finału przegrał z siódmym w rankingu szablistów Gruzinem Sandro Bazadze 8:15. Wcześniej, w kwalifikacjach bezpośrednich, Polak wyeliminował m.in. wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro Amerykanina Daryla Homera, wygrywając 15:14.



Triumfował Oh, który w finale pokonał reprezentanta gospodarzy Arona Szilagyia 15:14, choć przez większość walki dominował dwukrotny mistrz olimpijski. Prowadzącemu w światowym rankingu Koreańczykowi węgierskie powietrze jednak wyraźnie służy. W 2019 roku w Budapeszcie został mistrzem globu, a wcześniej w Gyoer odniósł dwa z siedmiu łącznie zwycięstw w PŚ.



Były to pierwsze nie tylko pucharowe, ale i jakiekolwiek międzynarodowe zawody szermiercze od 8 marca ubiegłego roku. Wszystkie późniejsze zaplanowane w 2020 zostały odwołane, m.in. pojedyncze imprezy zamykające olimpijskie rankingi oraz mistrzostwa kontynentalne, w tym Europy, które miały się odbyć w Mińsku. Mistrzostw świata w planach nie było, gdyż zwyczajowo nie rozgrywa się ich w latach igrzysk, a te miały się odbyć w ubiegłym roku.



Zawody w Budapeszcie - w niedzielę odbędą się zmagania drużynowe - zakończą kwalifikacje olimpijskie w szabli na podstawie rankingu światowego. Do końca marca rozegrane zostaną jeszcze ostatnie turnieje w szpadzie (w Kazaniu) i florecie (w Dausze). (