​Anglia pokonała w Jokohamie obrońcę tytułu Nową Zelandią 19:7 (10:0) i po raz pierwszy od 2007 roku zagra w finale Pucharu Świata w rugby. To pierwsze w historii tej imprezy zwycięstwo Anglików nad All Blacks.

To pierwsza porażka Nowej Zelandii w Pucharze Świata od 2007 roku. Jak obliczyli statystycy All Blacks nie przegrali w tej imprezie od 4403 dni, czyli dwunastu lat i 20 dni. Wówczas w ćwierćfinale przegrali z Francuzami. Potem dwukrotnie w tej imprezie triumfowali, a w Japonii chcieli sięgnąć po trzeci tytuł z rzędu. Gdyby im się to udało, byliby pierwszą drużyną w historii z takim osiągnięciem.

Ale już pierwsza połowa pokazała, że będzie im bardzo trudno pokonać świetnie dysponowanych Anglików. Wyspiarze po pierwszej części spotkania prowadzili 10:0.

Drugi półfinał zaplanowany jest na niedzielę i mają w nim zagrać Walia z RPA. Do walki o Puchar Świata najlepsi rugbiści (20 drużyn) przystąpili po raz dziewiąty. Spotkanie o trzecie miejsce odbędzie się 1 listopada, a finał dzień później w Jokohamie.

Wynik pierwszego półfinału:

Anglia - Nowa Zelandia 19:7 (10:0)

