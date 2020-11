PŚ w łucznictwie. 15 Polaków na starcie internetowych zawodów w hali

W pierwszych zawodach internetowego Pucharu Świata w łucznictwie, zaplanowanych na 21-22 listopada, zaprezentuje się 15 reprezentantów Polski.

Jak informuje Międzynarodowa Federacja Łucznicza (World Archery), do rywalizacji przystąpi ponad 2800 zawodniczek i zawodników z 79 krajów. W programie znajduje się oddanie 60 strzałów z odległości 18 metrów. Zawody rozegrane zostaną w konkurencji łuku klasycznego i bloczkowego.

"Naszym głównym celem jest jak najlepsze przygotowanie się do przyszłorocznych zawodów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio, dlatego też nie przykładamy zbyt dużej wagi do startów halowych na dystansie 18 m. Hala, to inne strzelanie. Oczywiście, zawodnicy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, nie tylko na klasycznym dystansie 70 metrów, i jak nadarza się taka okazja, to chcą z niej skorzystać" - powiedział szef wyszkolenia w Polskim Związku Łuczniczym Jacek Maciaszek.

Udział w imprezie zapowiedzieli m.in. Katarzyna Szałańska, Michał Gomoliszek i Krzysztof Gorczyca (wszyscy Strzelec Legnica), Małgorzata Kapusta (Płaszowianka Kraków), Ireneusz Kapusta (Start Kielce) oraz utalentowany zawodnik młodego pokolenia specjalizujący się w "bloczkach" Przemysław Konecki (Orlik Goleszów).

Pozostałe zawody cyklu halowego PŚ: 19 grudnia 2020; 16-17 stycznia 2021; 13-14 lutego; finał - w konkurencji drużynowej 27-28 lutego 2021.

