Jej pierwszy numer ukazał się 21 maja 1921 roku w Krakowie, ale jak pisał w swoim monumentalnym dziele: "Prasa i Sport 1881 - 1981" Bogdan Tuszyński, nikt z jego twórców nie mógł wtedy przypuszczać, jak ważną role w życiu polskiego sportu odegra w przyszłości ta gazeta. Ba, redaktor Tuszyński pisze w swojej książce - "Nikt nie przypuszczał, że kiedyś dziennikarzy sportowych w Polsce dzielić się będzie na piszących w "Przeglądzie Sportowym", tych, którzy kiedyś tam pisali i tych, którzy chcieliby tam pisać".

"Polski skarb" obchodził stulecie istnienia

Oczywiście wtedy, na początku lat osiemdziesiątych XX wieku tak było, ale współczesność nieco prostuje to stwierdzenie. Dzisiejszy rynek mediów to potężna i bardzo urozmaicona oferta tytułów prasowych i cyfrowych, do wyboru i do koloru najbardziej wyrafinowanego klienta informacji nie tylko sportowych. No, ale "Przegląd" był i jest obecny, przetrwał nie tylko pożogę II wojny światowej i dekady komunizmu, ale i późniejsze wielokrotne zmiany właścicieli. I ktokolwiek wykładał pieniądze na papier, druk, kolportaż i pensje redakcji to tę ostatnią zawsze tworzyli twardzi ludzie: od pierwszego redaktora Ignacego Rosenstocka po współczesnego nam Pawła Wołosika. Ta twardość przekładała się na swoisty "przeglądowy" patriotyzm a tym samym żywotność i atrakcyjność gazety. I choć teraz "PS" toczy najtwardszy w swojej historii bój, już nie o liderowanie na rynku, ale o elementarne przeżycie, to wciąż ma swoich zapamiętałych zwolenników. Takich choćby jak ja.

Nie może być inaczej, ponieważ wychowałem się w czasach, gdy w Polsce ukazywały się aż trzy dzienniki sportowe, w tym "PS". Taki był wtedy popyt na opisywanie licznych sukcesów polskiego sportu w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Katowicki "Sport", krakowskie "Tempo" i właśnie warszawski "Przegląd Sportowy" to była podstawowa lektura ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym. Współczesnej młodzieży trudno to pojąć, ale w czasach, w których nikomu nie śniło się jeszcze nie tylko o internecie, ale nawet o drugim kanale Telewizji Polskiej prasa był podstawowym źródłem informacji. No i z tymi dziennikami było zabawnie, bo poniedziałkowy "Sport" docierał do Wrocławia i okolic w dniu wydania, a "Tempo" i "PS" dopiero we wtorek. Kupowało i czytało się jednak wszystko, często wyłapując po 24 godzinach sympatie i antypatie dziennikarzy piszących o tym samym wydarzeniu z pozycji Katowic, Krakowa albo Warszawy. I wierzcie mi Państwo, że nawet kilkuletnie wtedy dziecko łapało, że z tą obiektywnością już wtedy było coś nie tak. Jednak "PS" zawsze wyróżniał się starannością przekazu i jakością pisanych testów.



Kiedy po latach zawodowy los sprawił, że wylądowałem w Warszawie, wielu z tych ludzi, którzy wówczas pisali w "PS" poznałem osobiście. Ba, nawet sam, w pewnym okresie miałem zaszczyt i przyjemność pisać dla "Przeglądu" współpracując z pismem w czasach kiedy redaktorami naczelnymi byli Piotr Górski, Romek Kołtoń, Jacek Adamczyk, Tomek Kontek, Marcin Kalita i Michał Pol. Razem było tego parę dobrych lat i dlatego zawsze będę kibicował "Przeglądowi", aby w powodzi tego powszechnego, współczesnego, dziennikarskiego niechlujstwa a często też zwyczajnej złej woli i tworzenia faktów na zamówienie, załoga "PS" pozostała, na ile się da, wzorem dla innych. Wzorem dziennikarskiej solidności, rzetelności i wysokiego morale. Słowem chciałbym, aby nieco młodszy brat włoskiego "La Gazzetta dello Sport" i dużo starszy kuzyn francuskiego " L’Equipe" wciąż trzymał fason i miał swoich czytelników. Bo jeśli tak będzie to będzie znaczyć, że ten świat, który nas otacza, pomimo wszelkich oznak upadku, ma jeszcze jakąś szansę na przeżycie. No i na koniec, musimy to wszyscy sobie uświadomić - współczesny "Przegląd Sportowy", choć od dawna jest własnością zagranicznych biznesmenów, to ze swoją tradycją i dorobkiem wciąż pozostaje prawdziwym skarbem naszej narodowej kultury. Doceńmy to.