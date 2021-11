Protest przeciwko usunięciu jazdy konnej z programu pięcioboju

Sport

Grupa utworzona do zablokowania usunięcia jazdy konnej z programu pięcioboju nowoczesnego napisała do wszystkich federacji krajowych, wzywając je do głosowania przeciwko wnioskowi. W dniach 27-28 listopada odbędzie się online kongres międzynarodowej federacji (UIPM).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeździectwo. Jan Kowalczyk- znani/nieznani polscy sportowcy. Wideo INTERIA.TV