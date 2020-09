Siedem osób związanych z jednym z uczniowskich klubów sportowych z Katowic usłyszało dotychczas zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości z rozliczaniem podatku VAT – podała w piątek prowadząca je Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Na polecenie tej prokuratury funkcjonariusze CBA zatrzymali w czwartek sześć osób. Są to przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów gospodarczych z terenu województwa śląskiego.

"Osoby zatrzymane usłyszały zarzuty: narażenia na uszczuplenie podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się i przyjmowania stwierdzających nieprawdę dokumentów w postaci fikcyjnych faktur VAT" - poinformowała w piątek rzeczniczka katowickiej prokuratury Marta Zawada-Dybek.

W śledztwie ustalono, iż osoby zatrzymane w okresie od stycznia 2012 r. do lipca 2019 r. przyjęły co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT. Faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a dotyczyły fikcyjnej sprzedaży m. in. usług reklamowych i zostały wykorzystane przez przedsiębiorców do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT.

Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, iż w wyniku tych działań doszło do narażenia na uszczuplenia podatku VAT na kwotę ponad 5 mln zł.

Katowicka prokuratura prowadzi to śledztwo od stycznia tego roku, po zawiadomieniu złożonym przez Urząd Skarbowy w Katowicach. Wcześniej zarzuty zawiązane z wystawianiem w latach 2012 - 2019 fikcyjnych faktur dotyczących m. in. sprzedaży usług reklamowych na rzecz podmiotów gospodarczych z terenu województwa śląskiego i podrabianiem faktu VAT przedstawiono prezesowi tego klubu sportowego.

Usłyszał on także zarzut związany z wystawieniem co najmniej 111 faktur VAT na łączną kwotę ponad 10 mln złotych, który to czyn stanowi tzw. zbrodnię vatowską. Wobec podejrzanego stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Wśród sześciu zatrzymanych w czwartek osób jest jedna kobieta. Wobec pięciu osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, z ostatnią z nich wciąż prowadzone są czynności.



Autorka: Anna Gumułka