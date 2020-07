Podwyższenie limitu publiczności na obiektach sportowych z 25 do 50 procent pojemności trybun przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów przedstawiony w piątek.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że z powodu pandemii koronawirusa obiekty sportowe: stadiony piłkarskie, żużlowe, lekkoatletyczne czy hale mogą być maksymalnie wypełnione w 25 procentach ich pojemności.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że trybuny nie tylko obiektów otwartych, ale także hal sportowych będą mogły być zapełniane w połowie. Wciąż obowiązywać będzie nakaz zakrywania maseczką nosa i ust, choć utrzymywany dystans społeczny zostanie skrócony 2 do 1,5 m.

Projekt przewiduje, że generalnie w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie - z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób - będzie mogło brać udział nie więcej niż 300 uczestników. W tym limicie nie uwzględniane będą osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą wydarzenia.