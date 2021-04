Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan zdejmowania szeregu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Dobre wiadomości otrzymali również kibice, bo rząd planuje "odmrożenie" stadionów i już od 15 maja trybuny będą mogły być wypełnione w 25%, a dwa tygodnie później nawet w połowie, również w obiektach zamkniętych, typu hale i baseny. Jednak wirusolog, profesor Włodzimierz Gut ostrzega, że jeżeli kibice nie będą stosować się do zasad, będzie trzeba zrobić kolejny krok w tył.

- Jeżeli nie będą przestrzegać dyscypliny, obostrzenie wrócą - ostrzega kibiców prof. Gut w rozmowie z Interią. Od 15 maja na każdym stadionie, zarówno na meczach PKO Ekstraklasy jak i Fortuna I ligi trybuny będą mogły być zajęte w 25%. To spory krok do przodu, ale warto pamiętać, że nie oznacza on całkowitego zwycięstwa w walce z koronawirusem.





Rząd otwiera stadiony. Czy na długo?

A czy możliwe jest w niedalekiej przyszłości, latem lub jesienią, wypełnienie stadionów w 100%? - Z certyfikatem szczepienia, być może. Jeżeli sobie policzymy, to do osiągnięcia sytuacji, w której zakażenia będą wygasały do naprawdę bardzo niskiego poziomu, brakuje nam powiedzmy 10 milionów osób zaszczepionych dwiema dawkami, do tego reszty przynajmniej jedną. Łącznie tych, którzy przechorują i zostaną zaszczepieni powinno być 32 miliony. Wtedy nabędziemy odporności zbiorowej - stwierdza prof. Gut.



Czy zatem powinniśmy się obawiać zrobienia kroku w tył i ponownego zamknięcia stadionów? To, zdaniem wirusologa, jest zależne w dużej mierze od samych kibiców. - To pytanie należy zadać tym, którzy pojawią się na obiektach, bo to zależy od nich. Jeżeli stworzą udogodnienia do szerzenia się wirusa, obostrzenia wrócą.

Jakub Kędzior