Zawieszenie niemal wszystkich gałęzi życia społecznego w trakcie pandemii wywarło ogromny wpływ również na środowisko sportowe. Najsilniejsze jednostki, z których zwykle przeciętni ludzie czerpią siłę do działania i inspiracje, same popadły w spore tarapaty. Pieniądze to nie wszystko, ale aż co piąty sportowiec przyznał się do problemów ze zdrowiem psychicznym, na które bezpośrednio wpłynął koronawirus.

2020 rok dla całego świata kojarzy się głównie z koronawirusem. To temat, który dotknął nas wszystkich i stanowi główny problem do rozwiązania w najbliższych miesiącach. Niepewność, konieczność rezygnacji ze swojego dotychczasowego życia i ciągły strach o przyszłość, wpłynął również na szeroko pojętą społeczność sportową.

Najpierw zawodnicy musieli pogodzić się ze zmianą wszelakich planów, a często nawet na zawsze rozstać się z marzeniami. Jesienią nie wydaje się, żeby problem koronawirusa mógł zostać szybko zażegnany, a co za tym idzie, aby wszystko znów wróciło na dawne tory.

Badacze Uniwersytetu Stanforda przeprowadzili badanie zatytułowane "Wpływ COVID-19 na profesjonalnych sportowców". Na jego potrzeby przepytali ponad 130 zawodowych sportowców ze Stanów Zjednoczonych. Pytania dotyczyły przede wszystkim kwestii psychologicznych, finansowych, a także zwyczajów sportowców.

Gospodarka na świecie boleśnie odczuła zmiany, jakie wywołał koronawirus. Sportowcy często nagle stracili dochody, sponsorów oraz szansę na intratne kontrakty. W zamian za to pojawił się strach, który odbił się na zdrowiu psychicznym wielu z nich.

Według badania przeprowadzonego we współpracy z popularnym serwisem Strava, aż jeden na pięciu sportowców przyznał się do problemów z treningiem, co związane jest nierozerwalnie ze spadkiem motywacji w wyniku pandemii.

Przed stanem pandemii, mniej niż 4% sportowców przyznawało się do stanów depresyjnych przez ponad połowę dni w tygodniu. W czasie ograniczeń liczby te dosięgły aż 22,5%.

Podobnie sytuacja wygląda z odczuciem zdenerwowania i brakiem wewnętrznego spokoju. Wzrost wśród zawodników sięgnął z 4,7% do aż 27,9%.